1カ月あたりの車の維持費、コンパクトカーは平均13,500円 - SUVやミニバンではどうなる?

ソニー損害保険は8月21日、「2025年 全国カーライフ実態調査」の結果を発表した。同調査は7月4日～7日、自家用車を保有し、月に1回以上運転する18歳～59歳の男女1,000人を対象に、インターネットで実施した。

年間の走行距離

年間走行距離を尋ねたところ、「3,000km超5,000km以下」(27.3%)や「5,000km超7,000km以下」(21.2%)が多く、年間走行距離の平均は6,728kmだった。

1カ月あたりの車の維持費を聞くと、最も多い回答は「5,000円～10,000円未満」(31.6%)で、平均額は1万4,100円だった。2021年の調査開始、以来5年連続で増加傾向にある。

主に運転している車のボディタイプ別にみると、維持費の平均が最も低くなったのは軽自動車(10,200円)、最も高くなったのはSUV・クロカン(18,500円)だった。

1カ月あたりの車の維持費

ドライバーが維持費の中で最も負担に感じているものを尋ねたところ、最も多い回答は「ガソリン代・燃料代」(66.0%)で、「自動車税」(62.8%)、「車検・点検費」(58.4%)が続いた。過去の調査結果と比較すると、「ガソリン代・燃料代」は2022年68.1%、2023年66.4%、2024年68.4%、2025年66.0%と、4年連続で6割半ばを超えている。

車の維持費で負担に感じるもの

ガソリン代の節約方法としては、「セルフ給油を行う」(38.0%)が最も多く、「ガソリンスタンドの会員になる」(27.7%)、「急加速・急ブレーキをしない」(27.6%)と続いた。