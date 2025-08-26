50代以上の住宅購入が増加、"老後に大失敗"を防ぐ物件選びとローンの組み方

住宅購入に関するニュースやコラムは、20代～40代向けのものが多く見受けられます。しかし近年では50代以上の購入者も増加しており、この年代特有の情報も需要が高まっています。

そこで本記事では、株式会社オープンハウス営業推進部次長の山口靖博氏が、50代での住宅購入における着眼点やポイントを解説していきます。

団塊ジュニア世代の住宅購入動向

現在、団塊ジュニア世代の人口構成比が上昇中です。これに伴い、住宅購入者における50代の割合も増加しています。

なお、マンションは戸建に比べ、50代の購入者割合が高くなります。子育てを終えた夫婦が階段の無いコンパクトなマンションを好む傾向や、経済的余裕が出てきたことでセカンドハウスや投資目的の購入者が増える傾向があることが、その理由です。

50代購入者の半数以上は、賃貸住まいからの住み替え

また、50代の戸建購入者において、約6割は賃貸住まいからの購入です。この世代の購入はセカンドライフとしての持ち家からの住み替え需要が多いと思われがちなため、意外な事実かもしれません。

購入理由は、転勤族の定住や晩婚、社宅退去、会社の家賃補助終了など、実に様々です。

ただしその中で、上記の購入理由に関する表の通り、年齢に関する購入理由が複数挙げられています。「年齢的に、住宅ローンが組みづらくなっていきそうだ」と気がかりになっている人が多いようです。

この世代の賃貸住まいの人々は、住宅購入への関心と同時に、ローンに関する漠然とした不安も抱えていることが窺えます。そのため50代での住宅購入では、住宅ローンの確かな知識をもとに判断を進めると安心でしょう。

50代からの住宅ローン、押さえておきたいポイントは?

50代での住宅ローン活用は、老後の人生設計に大きなメリットをもたらす可能性があります。そのポイントは、長期で借り入れることです。

多くの金融機関では、住宅ローンの完済時年齢を80歳に設定してあり、たとえば55歳での購入なら、25年の借入が可能です。借入額3000万円･金利0.8％で25年ローンを組んだ場合、支払いは月々11万円程度で済みます。

長期ローンのメリットの一つは、自己資金を温存し、不測の事態に備えられることです。住宅ローンには利息は発生しますが、長く借り入れることで月々の負担を抑えられるため、生活に余裕が生まれます。お金を貯蓄や資産形成に回すことができ、それが繰り上げ返済の原資にもなり得ます。

たとえば、55歳でローンを組んでから返済に加えて月々5万円の貯蓄を続ければ、72歳の時点で蓄えた資金を一括返済に充てることで残債を全て完済。その後は家賃の支払いもローンの返済もない生活が実現でき、老後の経済的な安定につながります。

このように、長期ローンは返済負担を軽減しつつ、将来の選択肢を広げる柔軟性をもたらします。

さらに、地方銀行では完済時年齢を85歳に設定している商品も増えています。これらの多様化した選択肢を活かし、自身の年齢や支払い能力、ライフプランに応じた無理のない計画を立てることが大事だと言えるでしょう。

スマートに住み替えるために利用したい、最新ローンプラン

50代の戸建購入者の約3割は持ち家からの住み替えです。住み替え希望者にとって、現在の住宅をどのように売却するかは重要な検討事項となるでしょう。以下、既存住宅の売却手法についての選択肢をご紹介します。

かつての住み替えは、「売ってから買う」方式が主流でしたが、ここでいう「売る」は売却の契約ではなく決済(引き渡し)のことです。新住居に移る前に売却を済ませるためには、居住中の内覧対応や仮住まいの家賃など、労力面そして金銭面での負担が大きくなっていました。

そこで近年は「買ってから売る」方式が増加中ですが、この場合は新旧のローンの二重払いの負担が課題になります。

このため、現在は新たな住み替えローンが登場してきました。たとえば、りそな銀行の「住みかえプラン」では、旧住居の売却引き渡しまで新住居ローンの元本返済を後送りにできます。この期間は利息払いのみとなるため、二重払いの負担を大幅に軽減できます。

住み替え時は、このような新しい金融商品も視野に入れつつ、資金が出入りするタイミングを考慮した計画立案が重要です。これにより労力面・金銭面ともにスマートな住み替えを実現できるでしょう。

住宅の資産性、30代よりも50代が重要視すべき理由

50代での住宅購入では、居住性に加え、20代や30代の購入よりもさらに将来の売却を考慮した選択が大事になるとされています。これは、将来にさらなる住み替えが発生した際、新たな住宅ローンを組むことが難しくなるためです。

20代や30代で購入した住宅から50代で住み替える場合、再度ローンを組んで購入し直すことも可能です。しかし、70代では年齢的にそのような選択肢はほとんどなくなります。

もちろん、購入検討者の中には「今回の住宅を終の棲家にしたい」と考える人も少なくないでしょう。しかし、どのような人生設計をしていても、想定外の状況に直面することがあります。家族構成、健康状態、あるいは経済状況の変化により、将来的に転居を検討せざるを得ない可能性も考慮に入れておく必要があるでしょう。

そのため、多くの50代にとって、住宅購入では売却のしやすさを考慮した方が良いということになります。住み替え先を探す際には、立地や築年数といった資産性に関わる要素の重要度が高まるでしょう。これにより、将来転居が必要になった場合でも、売却益で新たな住まいを購入したり、賃貸に移り住んで売却益から家賃を捻出したりするなど、選択肢を増やすことができます。

50代での住宅購入は、住宅ローンの効果的な活用や、将来の売却可能性を見据えた選択がポイントになります。

ローンや売却手法についての知識をもとにしっかりとした計画を立てることで、購入した住宅が豊かな老後の基盤になり得るでしょう。本記事が、皆様の住宅購入の一助となれば幸いです。