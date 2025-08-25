マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
物件価格も値上がり率も1位は京都! 関西中古億ションの価格ランキング、トップ50を発表

AUG. 25, 2025 17:30
Text : フォルサ
マーキュリーは8月21日、「関西中古マンション平均価格1億円以上の物件上位50」を発表した。関西エリア(※)、2024年以降に関西2府4県で中古流通した中古マンションの流通住戸価格からその物件の中古物件平均価格を割り出し、中古物件平均価格が1億円以上のマンションの中から平均価格が高い順にランキング化した。

  • 関西中古億ション平均価格ランキング　1位～25位

今回の調査では、関西の中古マンション市場で平均価格1億円超えの物件は、97件存在したことがわかった。

最も平均価格が高かったのは京都市上京区の「ザパークハウス京都鴨川御所東」で2億7,890万円だった。値上がり率では京都市中京区の「レスタージュ御池高瀬川」が新築時の約4.46倍となる+346.2%を記録しており、京都エリアの値上がり率の高さが目立つ結果となった。

高額物件のエリア別傾向を見ると、京都府では京都御所周辺、兵庫県は芦屋や夙川といった高級住宅地、大阪府は梅田周辺のタワーマンションに集中している。

築浅物件でも価格が大きく上昇しており、今年竣工の「ジオタワー新町」が+52.6%(約1.53倍)、2024年竣工の「ブリリアタワー堂島」が+83.3%(約1.83倍)など、竣工後2～3年のタワーマンションでは新築時の1.5倍以上の価格となっている物件も多い。

中古マンションで物件平均価格が1億円を上回るような高価格物件の傾向としては、「好立地・広面積」か「タワーマンション」の2パターンに分類されることもわかった。

  • 関西中古億ション平均価格ランキング　25位～50位

※大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

