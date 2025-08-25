「不動産の登記は任意」と思っていたら、法律が変わったって本当ですか? 放置すると起きる、罰金だけじゃすまないこと

近年、日本各地で「所有者不明土地」が深刻な社会問題になっています。
不動産の名義が長年書きかえられず、相続人が誰なのか分からない土地が全国に点在。その総面積は九州本島を上回る規模に達し、道路や防災施設の整備、都市開発などの公共事業を阻む要因となってきました。
さらに、こうした土地は固定資産税の徴収が難しくなり、地方自治体の財政を圧迫する原因にもなっています。空き家や空き地が放置され、景観や防犯面での問題が拡大する「負動産化」も加速しています。
原因のひとつは、これまで不動産の相続登記が任意だったこと。「手続きが面倒」「急いで売る予定もない」といった理由で放置するケースが多かったのですが、その結果として代を重ねるごとに相続人が増えて権利関係が複雑化していきました。
こうした背景を踏まえ、2021年4月の「民法等の一部を改正する法律(令和3年法律第24号)」により相続登記の義務化が決定されました。そして2024年4月1日から施行され、あわせて期限内の登記が難しい人のための救済措置として「相続人申告登記制度」が創設されたのです。
相続人申告登記とは?
相続人が、不動産を相続したことを法務局に申告することで、「相続登記を申請したのと同等」とみなされ、義務違反による過料を免れる制度です(不動産登記法第76条の3)。
【主な特徴】
- 遺産分割がまとまっていなくても申告可能
- 登録免許税(通常の相続登記に必要な費用)が不要
- 必要書類が少なく、比較的簡単な手続きで対応できる
手続きの流れ
(1)必要書類の準備
- 被相続人の死亡を証明する戸籍(除籍)謄本
- 申出人が相続人であることを証明する戸籍謄本
- 申出人の住民票の写し
- 法務局の申出書(所定様式あり)
(2)管轄法務局へ提出(郵送可)
- 登録免許税は不要
(3)その後の正式登記
- 遺産分割がまとまり次第、正式な相続登記を申請(この時に登録免許税が発生)
申告登記が有効なケース
- 相続人が多く、協議に時間がかかる場合
- 遠方在住や海外居住の相続人がいて書類取得が困難な場合
- 不動産の価値査定や売却準備を先に進めたい場合
この制度を使えば、まず申告で義務化の期限を守り、その後ゆっくりと分割や売却準備ができます。
放置すると何が起きるか
相続人申告登記を利用せず、期限を過ぎて放置すると、過料だけでなく将来的に深刻な不利益が生じます。
- 権利関係の複雑化：代を重ねるごとに相続人が指数的に増え、合意形成が困難に。あるいは消息不明な相続人が発生するケースもあり
- 売却や担保設定が不可能に：全員の同意が取れないと取引が進まない
- 管理責任の不明確化：固定資産税の負担や空き家管理が不十分になり、近隣トラブルに発展する
専門家の視点から
(1)「申告登記はゴールではない」
これはあくまで過料回避のための暫定措置。正式な相続登記は必ず行う必要があります。
(2)早期の登記がリスク軽減につながる
不動産の権利関係は時間が経つほど複雑化し、売却・活用の自由度が下がります。
(3)相続財産の全体把握が必須
登記対象不動産を漏れなく確認し、複数あればすべて申告することが重要です。
相続登記義務化により、「名義を放置しておく」という選択肢はなくなりました。ただし、遺産分割や協議が長引く場合でも、相続人申告登記制度を使えば期限内の対応が可能です。
まずは申告で義務を果たす
次に正式な相続登記で権利を確定する
この2段階の進め方が、将来のトラブル回避と資産活用の第一歩となります。「登記は急がなくてもいい」は、もう過去の話です。いま動くかどうかが、数年後のあなたの負担を大きく左右します。