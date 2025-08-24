猛暑で困るのは? 輸入車オーナーの"夏のあるある"

輸入車に特化した買取サービス「外車王」を運営するカレント自動車は、輸入車に興味のある72人を対象に、輸入車オーナーの"夏のあるある"に関するアンケートを実施した。

■調査背景

2025年夏は、日本各地で観測史上最高クラスの猛暑日が続いている。外気温が40℃近い日も珍しくなく、直射日光下に駐車した車内は短時間で極めて高温になる恐れがある。

こうした環境下で、特に輸入車オーナーはエアコン効率や車内の耐熱性、内装素材の影響など、独自の課題に直面している可能性がある。

そこで今回、輸入車オーナーを対象に「猛暑×輸入車のあるある」についてアンケート調査を実施した。

■約6割が「猛暑でカーライフに変化を感じる」、例年より暑さの影響が顕著に

はじめに、「Q1. 猛暑の影響で、カーライフが例年と違うと感じることはありますか?」と聞いた。

今回の調査では、「少し感じる」(43.1%)と「とても感じる」(16.7%)を合わせると、全体の約6割が猛暑によるカーライフの変化を実感していることがわかった。

特に近年の気温上昇は、短時間の外出や通勤など日常的なシーンにも影響しており、オーナーが車内環境の快適性をこれまで以上に意識する傾向が見て取れる。

■AC効きの悪さ・立ち上がり遅さを感じる人は約3割、空調性能に課題感

「Q2. 夏に経験した「輸入車のちょっとした困りごと」を教えてください。」の問いでは、最多回答は「特になし」だったが、「ACの効きが悪い・立ち上がりが遅い」(18票)や「レザーシートが灼熱になる」(10票)など、暑さに関する具体的な声が目立った。

また「車内が熱すぎて乗りたくなくなる」や「電動ファンの音が気になる」といった意見も挙がっており、日本の夏特有の高温多湿環境が輸入車にとってひとつの課題になっている様子がうかがえる。

■暑さ対策は「日除けシェード・サンシェード」が最多、駐車場所や換気の工夫も

「Q3. 夏の暑さ対策として、あなたが実践していることを教えてください。」と聞いたところ、「日除けシェード・サンシェードの活用」(22票)、「駐車場所を日陰・地下にする」(16票)など、物理的な日差し対策が上位を占めた。

また「走り始めに窓全開+AC強風」(11票)や「出発前にエンジンスターターで冷房をかける」など、車内温度を素早く下げる工夫も多く見られる。

こうしたオーナーの知恵は、猛暑下での快適なカーライフ維持に欠かせない工夫といえる。

■調査まとめ

今回の調査では、猛暑が輸入車オーナーのカーライフに少なからず影響を与えていることが明らかになった。

特に、車内の温度上昇やエアコンの効きに関する声が挙がる一方で、サンシェードや日陰駐車、乗車前の換気など、多様な暑さ対策を取り入れる姿が目立つ。

こうした工夫や経験の共有は、同じ環境で輸入車を楽しむオーナー同士の知恵として、これからの夏のカーライフをより快適にするヒントとなりそうだ。

■調査概要

調査機関：自社調査

調査対象：輸入車に興味のある男女72名

調査期間：2025年8月7日〜8月15日

調査方法：インターネット調査

調査内容：

Q1. 猛暑の影響で、カーライフが例年と違うと感じることはありますか?

Q2. 夏に経験した「輸入車のちょっとした困りごと」を教えてください。

Q3. 夏の暑さ対策として、あなたが実践していることを教えてください。