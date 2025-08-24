外国人に喜ばれる、現役秘書が選んだ"和"を感じられる手土産3選

秘書室会員約38,400人のネットワークを活用し、現役秘書の目利きにより選ばれたビジネス使いに適した手土産を紹介している「接待の手土産」。今回は「外国人に喜ばれる、"和"を感じられる手土産」をご紹介します。

東あられ本鋪「冨嶽三十六景 撰 北斎一福」(5,616円)

創業100余年の東あられのロングセラー商品「東一福」と、墨田区亀沢出身の世界的画家葛飾北斎の傑作「冨嶽三十六景」がコラボレーション。

パッケージには、葛飾北斎の冨嶽三十六景から浪裏と凱風快晴、両国橋の3柄があしらわれ、あられにもパッケージと同じ絵柄がプリントされています。

プリントされたおかきに驚くこと間違いなしですね。他のおかきと差別化できて話題性があります。赤い箱が洗練されていて、個包装なので、オフィスへの贈り物に喜ばれそうです。(その他サービス業 秘書歴12年2カ月)

京纏菓子cacoto「京纏SHIROMUKU和柄クッキー(24枚入)」(5,400円)

1897年に京都で創業した貸衣裳店の4代目とパティシェ夫婦が手掛ける"纏う"をテーマにした菓子店「京纏菓子cacoto」。良質な白ごまと宇治抹茶を使用した香り豊かなクッキーに、クリーミーでリッチな口当たりのベルギー産ホワイトチョコレートと和柄を纏わせています。

和柄文様が目にも楽しく、外国人の方が見ると芸術品に思えるのではないでしょうか。海外のお菓子をいただくことがありますが、これほど手の込んだお菓子はどこにも見当たらないと思います。(製造業 秘書歴13年11カ月)

甘音屋「笑美玉(えみだま)」(2,290円)

6色のカラフルな最中は6種類あるフレーバーあん(小豆、フランボワーズ、抹茶、柚子、ラムネ、レモン)をお楽しみ頂けます。最中に合わせて箱をプレスして仕上げたパッケージも人気で、先様の笑みを引き出すおつかいものとして是非ご利用頂きたいです。

※季節によってフレーバーや皮の色が変更になる場合があります。