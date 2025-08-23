マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
日産が「外遊び」にこだわったクルマの新提案! 「エクストレイル」で実物拝見

AUG. 23, 2025 11:30
Text : 藤田真吾
日産自動車が提案する「SOTOASOBI パッケージ」は、クルマを釣りやキャンプなどのアウトドアレジャーの“相棒”に変身させるアクセサリーパッケージだ。これを装着するとクルマはどんな雰囲気になるのか。9月18日に発売となる「エクストレイル」のマイナーチェンジモデルで実物を見てきた。

  • 日産「エクストレイル」の「SOTOASOBI パッケージ」装着車

    新型「エクストレイル」の「SOTOASOBI パッケージ」装着車

SOTOASOBIパッケージの中身は?

「SOTOASOBI パッケージ」は、アウトドアシーンに映えるデザイン性と機能性の両立を目指して日産が提案する新たなアクセサリーパッケージだ。「東京オートサロン 2025」に参考出品した「X-TRAIL unwind concept」と「X-TRAIL remastered concept」で同パッケージのコンセプトを提案したところ、多くの来場者から好評を得たことから市販化を決めた。まずは「キャラバン」向けを2025年8月25日に発売し、9月18日にはエクストレイル向けの販売を開始する。

  • 日産「エクストレイル」の「SOTOASOBI パッケージ」装着車

    「キャラバン」向け「SOTOASOBI パッケージ」は8月25日発売予定。価格はアラウンドビューモニター付車が19万8,155円、アラウンドビューモニター無車が19万5,955円

エクストレイル用「SOTOASOBI パッケージ」の内容は、フードを飛び石などから守りながらフロントマスクを引き締める艶消しブラックの「プロテクションシールド」、オフロードイメージを印象付けるタフブラックの「フェンダーガーニッシュ」、同パッケージの世界観を表現する「専用エンブレム」の3点。ノーマルモデルだけではなく、今回のマイナーチェンジで追加となる新グレード「ロッククリーク」にも装着可能だ。

  • 日産「エクストレイル」の「SOTOASOBI パッケージ」装着車

    エクストレイル用「SOTOASOBI パッケージ」の価格は24万1,425円、「ロッククリーク」用(内容はプロテクションシールドとフェンダーガーニッシュの2点)は23万2,155円。マイナーチェンジ前のエクストレイルに同パッケージを装着することも可能だ。また、フルモデルチェンジ前のエクストレイル(先代モデル、T32型)に乗っているユーザーも、後付けで「SOTOASOBI パッケージ」を取り付けることができる(T32型用は24万2,997円)

  • 日産「エクストレイル」の「SOTOASOBI パッケージ」装着車

    艶消しブラックの「プロテクションシールド」は、日産が4年にわたり研究・開発してきた撥水性、防水性、耐久性の高いフィルムを採用。必要に応じてはがすこともできる

  • 日産「エクストレイル」の「SOTOASOBI パッケージ」装着車

    フェンダーガーニッシュはJAOS製。表面の凹凸塗装は耐衝撃性に優れる。サイズは片側10mmとタイトな作り

  • 日産「エクストレイル」の「SOTOASOBI パッケージ」装着車

    車両の両サイドに装着する小型エンブレムは立体感のある樹脂製

  • 日産「エクストレイル」の「SOTOASOBI パッケージ」装着車

    展示車両の車内には、オートバックスセブンが展開するガレージライフスタイルブランド「GORDON MILLER」のアイテムが。GORDON MILLERの各アイテムは8月25日から全国の日産販売店でも購入可能となるそうだ

