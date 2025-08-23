「ストレス太り」の人が摂るべき「飲み物」「野菜」「魚」

週末を楽しく過ごしても、日曜日の夕暮れ時になると、「また明日から仕事か」と思い、心が重くなる……。「サザエさん症候群」「ブルーマンデー」などと呼ばれる現象です。土日にたっぷり休んだのに、なぜ、「疲れが取れない」のでしょうか?「月曜の朝がつらい」のは、心の甘えではなく、心と体が疲れている「心身消耗」のサイン。原因は、じつは「1週間の生活リズム」にあるのです。

この記事では、疲れない「睡眠・食事・生活サイクル」の3つを軸にした「1週間のリズムの作り方」を解説した『「月曜の朝がつらい」がなくなる本』(森下克也/三笠書房)から一部を抜粋してご紹介します。今回のテーマは『「ストレス太り」はカルシウムで解決しよう』。

「ストレス太り」はカルシウムで解決しよう

Hさんは広告代理店に勤務している28歳の女性です。仕事はつねに忙しく、担当する企業は40社を超えています。その上、最近役職がついて、帰宅は終電を過ぎることも珍しくありません。そのせいか、このところHさんはちょっとしたことで怒りっぽく、同僚や後輩は腫れ物に触るようです。そのことをHさんは自覚していて、腹が立ったりイライラしたときのためにチョコレートやキャンディーをデスクに入れておくようにしました。食べると気持ちが少し落ち着くのです。

ところが、帰宅してからも甘いものを食べるようになりました。以前に比べてケーキやお菓子が増え、体重が3カ月で8キロも増えてしまいました。

ストレスがかかると太るというのは、みなさんも経験があるのではないでしょうか。

ストレスによって怒りや悲しみを感じると、それを緩和しようとして脳内麻薬と言われるエンドルフィンが分泌されます。糖質を摂取することでそのエンドルフィンの分泌は高まります。「甘いものを食べると落ち着く」というのは脳内のメカニズムとしても正しいのです。

また、ストレスがかかると筋肉や脳も疲労します。これを補うために、やはり身体は糖質を欲し、食べる行為に向かわせます。そして、食べる割にはストレスによって活動量が減っているので、摂取するカロリーが消費するカロリーを上回ってしまうということにつながります。このようなことから、ストレスによって太るということになってしまうのです。

この悪循環を断ち切るには、甘いもの(糖質)ばかりに頼らない食材を選択するようにします。そのポイントはカルシウムです。

カルシウムには鎮静作用があります。私のクリニックではよく漢方薬を処方しますが、イライラの強い患者さんには牡蠣(ぼれい)や竜骨(りゅうこつ)という炭酸カルシウムでできた生薬を飲んでいただきます。すると、気持ちに落ち着きが出てきて楽になります。

カルシウムの摂取には、牛乳、小松菜、いわしなどが適しています。特に牛乳にはアミノ酸も豊富に含まれているので、鎮静効果のある食材としては有望であると言えます。さらに吸収率を高めるにはレモンやリンゴなどに含まれる酸味の元であるクエン酸を同時に摂取することが有効です。Hさんは、甘いものばかりに頼るのでなく、こうした食材も食べるべきだったのです。