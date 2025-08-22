マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

激戦のミドルSUV市場で日産「エクストレイル」が目指す姿とは?

AUG. 22, 2025 07:45
Text : 藤田真吾
Share
Contents
目次を開く
Tags

日産自動車がミドルサイズSUV「エクストレイル」のマイナーチェンジモデルを発売する。今回のマイチェンでは内外装の変更やGoogle搭載インフォテインメントシステムの導入などで商品力を向上。タフギア感あふれる「ロッククリーク」などの新グレードを追加してキャラクターの幅を広げ、多様化する顧客のニーズに対応する。

  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジモデル

    日産が「エクストレイル」のマイナーチェンジを実施! 目ざした姿は?

マイナーチェンジの内容を確認

エクストレイルのマイナーチェンジモデルには2WDと4WD(e-4ORCE)がある。2WDは2列シートのみ、「S」「X」「G」の3グレード展開、価格は384.34万円～464.64万円。4WDは2列シートが「S e-4ORCE」「X e-4ORCE」「G e-4ORCE」の3グレード展開で403.81万円～494.67万円、3列シートが「X e-4ORCE」の単一グレードで447.92万円だ。

エクステリアではフロントグリルを刷新。横桟調の精密パターンを施したデザインを採用し、「上質かつ情緒豊かな表情を表現」したとの説明だ。

  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジモデル
  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジモデル
  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジモデル
  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジモデル

    新型(マイナーチェンジ後)「エクストレイル」のボディサイズは全長4,690mm、全幅1,840mm、全高1,720mm

  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジ前のモデル
  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジ前のモデル

    オレンジ色は従来型(マイナーチェンジ前)「エクストレイル」。ボディサイズは全長4,660mm、全幅1,840mm、全高1,720mm。グリルには「V」字のメッキパーツを装着していた。バンパー下部のデザインも変わっている

インテリアはインストルメントパネル上部のカラーを黒色に変更。オプションで設定可能なナッパレザー仕様は従来の「タン色」から落ち着いた印象の「チェスナットブラウン色」に変えた。

  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジモデル
  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジモデル
  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジモデル

    新型「エクストレイル」のナッパレザーシート(メーカーオプション)は色を「チェスナットブラウン」に変更

  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジ前のモデル

    従来型「エクストレイル」のナッパレザーシート(タン色)はこんな感じ

車内の変更点として大きいのはナビ周りだ。新型エクストレイルはGoogle搭載の「NissanConnectインフォテインメントシステム」を採用している。日産は新型「リーフ」でGoogleビルトインを採用すると発表済みだったが、実際に国内の日産車でGoogleを採用するのは今回のエクストレイルが初めてとなる。

  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジモデル

    Google搭載インフォテインメントはナビが「Googleマップ」だったり音声操作の「Googleアシスタント」が使えたりと何かと便利

機能面では、「3Dビュー」機能と「インビジブルフードビュー」機能を搭載した「インテリジェントアラウンドビューモニター」が国内の日産車として初採用となる。

  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジモデル

    「3Dビュー」機能を搭載した「インテリジェントアラウンドビューモニター」を国内日産車で初採用

ライバルは強敵ぞろい! 日産は二兎を追う?

エクストレイルは2000年に初代モデルがデビューした日産のロングセラーモデル。現行型は2022年に発売となった4世代目だ。「VCターボエンジン」(可変圧縮比エンジン)を用いたハイブリッドシステム「e-POWER」や電動4輪制御技術「e-4ORCE」など、「技術の日産」を詰め込んだSUVとなっている。今回のマイナーチェンジでパワートレインに変更はない。

  • 日産「エクストレイル」マイナーチェンジ取材会のスライド

    SUVの市場は拡大しているが、エクストレイルが主戦場とする「ミドル」セグメントが全需に占める割合は低下してきている。「コンパクト」SUVが増加してきたことによる影響だ。これに伴い、「エクストレイル」ユーザーの平均年齢も徐々に上がってきている

ミドルSUVセグメントはトヨタ自動車「RAV4」「ハリアー」やスバル「フォレスター」、ホンダ「ZR-V」、マツダ「CX-5」など、各社の個性派モデルがしのぎを削る激戦区。日産としては今回のマイナーチェンジにより、エクストレイルの「本格SUV」としてのイメージを確立し、競合とのシェア争いを有利に進めたい意向だ。「ロッククリーク」などの新モデル追加により、多様なニーズの取り込みを図る。

  • 日産「エクストレイル」の新グレード「ロッククリーク」

    「エクストレイル」の新グレード「ロッククリーク」(ROCK CREEK)。発売は2025年11月下旬の予定。ベースとなっているのはエクストレイルの「X e-4ORCE」グレード(2列シート：434.94万円、3列シート：447.92万円)で、価格は2列が475.64万円、3列が488.62万円となる

  • 日産「エクストレイル NISMO」

    「エクストレイル NISMO」の発売は2025年9月24日。価格は541.64万円/596.2万円

  • 日産「エクストレイル」の「AUTECH SPORTS SPEC」

    「エクストレイル」の「AUTECH SPORTS SPEC」は2025年10月1日に発売。価格は590.15万円

「本格SUV」と聞くと、トヨタ「ランドクルーザー」のような悪路走破性を重視したクルマを想像しがちだが、日産が目指す本格SUV像は少し異なる。同社としては「タフギア」(本格4WD)と「上質さ」を併せ持った「唯一無二のSUVモデル」としてエクストレイルを売り込んでいきたい考えだ。

ラギッドとかタフギアといった価値観でSUVを選ぶ人には「ロッククリーク」を提示し、都会派や上質感などのキーワードでSUVを探している人には「AUTECH SPORTS SPEC」を提案する……今回のマイナーチェンジにより、こんな売り方も可能になる。

  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジモデル

    新型「エクストレイル」の各モデル

エクストレイルという1台のクルマでタフギアと上質の両方を追求する欲張りかつ意欲的な戦略は成功するのか。今後の売れ行きに注目だ。

  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジモデル
  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジモデル
  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジモデル
  • 日産「エクストレイル」のマイナーチェンジモデル
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    光岡自動車「M55」に乗ったら、往年の名車たちが脳裏を去来した
    ( Car )
    AUG. 14, 2025

  • 2

    Large
    スバル「レイバック」の立ち位置に変化? 新CMの撮影地が「北海道」だった理由
    ( Car )
    AUG. 16, 2025

  • 3

    Large
    トヨタ「クラウン」のリブランディングが進行中? 日本の道を走らせる意味
    ( Car )
    AUG. 14, 2025

  • 4

    Large
    トヨタが「日本が世界に誇る道」にこだわって「クラウン」を発信! 内容は?
    ( Car )
    AUG. 11, 2025

  • 5

    Large
    工場の所在地をそのまま使用! 戦後間もなく誕生したオート三輪トラックの名前は?
    ( Car )
    AUG. 18, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking