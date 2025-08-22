万平ホテルのクッキー缶に、伝統の“花柄メニュー”を表現した限定の「フラワークッキー缶」登場

万平ホテルは、8月25日にホテルの「カフェテラス」をイメージした「万平ホテルフラワークッキー缶」を店頭にて発売。9月1日からは公式オンラインショップでも販売を開始する。

2024年から販売している「万平ホテルプレミアムクッキー缶」に続いて、今回新た「万平ホテルフラワークッキー缶」が登場。

本商品は、大正時代からホテルの「メインダイニングルーム」で使用している、花柄のメニューブックから着想を得た一品。ふたを開けると、軽井沢を舞台に紅茶の香りに誘われた鳩がホテルの「カフェテラス」を訪れる様子がクッキーで表現されている。

中心には、万平ホテルのシンボルであるすずらんが描かれたティーポット型のアイシングクッキーを添え、華やかさと繊細さを兼ね備えた。その周囲には、鳩の形のサブレクッキーや、葉の形をした抹茶クッキー、紫芋やかぼちゃを使用した花形クッキーなど、自然の美しさを表現したクッキーを詰め合わせている。さらに、缶の外装にもメニューの花柄をあしらい、歴史を感じさせる優雅なデザインに仕上げた。

店頭、オンラインショップともに購入は1人2缶まで。売り切れしだい販売終了となる。価格は5,800円で、11月30日まで販売する。