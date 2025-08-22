マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Life )

万平ホテルのクッキー缶に、伝統の“花柄メニュー”を表現した限定の「フラワークッキー缶」登場

AUG. 22, 2025 19:13
Text : 岩木華子
Share
Contents
Tags

万平ホテルは、8月25日にホテルの「カフェテラス」をイメージした「万平ホテルフラワークッキー缶」を店頭にて発売。9月1日からは公式オンラインショップでも販売を開始する。

2024年から販売している「万平ホテルプレミアムクッキー缶」に続いて、今回新た「万平ホテルフラワークッキー缶」が登場。

本商品は、大正時代からホテルの「メインダイニングルーム」で使用している、花柄のメニューブックから着想を得た一品。ふたを開けると、軽井沢を舞台に紅茶の香りに誘われた鳩がホテルの「カフェテラス」を訪れる様子がクッキーで表現されている。

中心には、万平ホテルのシンボルであるすずらんが描かれたティーポット型のアイシングクッキーを添え、華やかさと繊細さを兼ね備えた。その周囲には、鳩の形のサブレクッキーや、葉の形をした抹茶クッキー、紫芋やかぼちゃを使用した花形クッキーなど、自然の美しさを表現したクッキーを詰め合わせている。さらに、缶の外装にもメニューの花柄をあしらい、歴史を感じさせる優雅なデザインに仕上げた。

店頭、オンラインショップともに購入は1人2缶まで。売り切れしだい販売終了となる。価格は5,800円で、11月30日まで販売する。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      多くの持ち家は価値が下がり"消耗品"に、2030年以降に起こりうる決定的な出来事
      ( Life )
      AUG. 17, 2025

    • 2

      Large
      「Z世代はOJTで成長しない」定番の新人研修が時代遅れになりつつあるワケ
      ( Life )
      AUG. 20, 2025

    • 3

      Large
      銀座ホステスが明かす「焼酎好きなおじさんが、あえてウイスキーボトルもキープ」理由とは?
      ( Life )
      AUG. 21, 2025

    • 4

      Large
      「寝つけない」を解消するために、心の中で発するといい言葉
      ( Life )
      AUG. 21, 2025

    • 5

      Large
      がん、糖尿病、認知症の原因にも――全疾患の9割に関係する"化学物質"とは
      ( Life )
      AUG. 09, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking