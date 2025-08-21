マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Car )

ボルボ「EX30」に400万円台の最安モデル登場! V40ユーザーの受け皿に?

AUG. 21, 2025 18:40
Text : 藤田真吾
Share
Contents
目次を開く
Tags

ボルボで最も小さな電気自動車「EX30」に400万円台の新グレードが登場した。このクルマ、「V40」に乗り続けつつ、次に乗り換えるボルボ車を求めていたユーザーにはジャストフィットかも?

  • ボルボ「EX30」

    ボルボ「EX30」のラインアップが増えた!

EX30のラインアップが5種類に

これまで1モデルだった「EX30」のラインアップが大幅に拡大した。選択肢は以下の5モデルだ。

  • EX30 Plus Single Motor：LFPバッテリー(リン酸鉄リチウムイオンバッテリー、51kWh)搭載で航続距離(WLTCモード)は390km。駆動用モーターは1基(後輪駆動)で性能は最高出力272PS、最大トルク343Nm。価格は479万円

  • EX30 Plus Single Motor Extended Range：NMCバッテリー(三元系リチウムイオンバッテリー、69kw/h)搭載で航続距離はEX30シリーズ最長の560km。駆動用モーターは1基(後輪駆動)で性能は最高出力272PS、最大トルク343Nm。価格は539万円

  • EX30 Ultra Single Motor Extended Range：NMCバッテリー(69kw/h)搭載で航続距離はEX30シリーズ最長の560km。駆動用モーターは1基(後輪駆動)で性能は最高出力272PS、最大トルク343Nm。価格は579万円。「Plus」との違いは装備の内容

  • EX30 Ultra Twin Motor Performance：NMCバッテリー(69kw/h)搭載で航続距離は535km。フロントに156PS/200Nm、リアに272PS/343Nmのモーターを搭載するAWD(全輪駆動)。0-100km/h加速(停止状態から100km/hまでの加速に要する時間)はボルボ史上最速の3.6秒。価格は629万円

  • EX30 Cross Country：NMCバッテリー(69kw/h)搭載で航続距離は500km。他モデルより20mm高い195mmの最低地上高に専用19インチアルミホイールの大径タイヤを装備したAWDモデル。649万円

  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」

    こちらは新モデル「クロスカントリー」。18インチのオールテレーンタイヤおよび専用ホイール、ルーフバスケット、マッドフラップなどの純正アクセサリーを用意する

乗り換え検討中のV40ユーザーに朗報?

日本の道路にぴったりなサイズ感(いわゆるBセグメント)のEVとして希少な選択肢であるEX30に、新たな選択肢が加わった。注目したいのはエントリグレードの位置づけとなる「EX30 Plus Single Motor」だ。このクルマ、EVであるにもかかわらず、ボルボが日本向けラインアップの中で最も安い1台となる(これまでの最安は「XC40」の「Essential B3」というグレードの509万円だった)。

  • ボルボ「EX30」

    こちらが「EX30 Plus Single Motor」

今では販売が終わってしまったが、ボルボにはかつて、「V40」という人気の小型モデルがあった。このクルマに乗っていたユーザーの中には、今のボルボ車はどれもV40比で大きい、あるいは高いということで、乗り換えるモデルがなくて困っている人がいるはず。ボルボ・カー・ジャパンに聞いた話では、V40に乗っている人が、愛車よりも多少は年式の新しい中古のV40に乗り換える、というケースもあるのだという。EX30のエントリーグレードには、V40ユーザーの受け皿としての役割も期待されている。

気になるのは390kmという航続距離だが、ボルボ・カー・ジャパン代表取締役社長の不動奈緒美さんは「シティコミューターとして十分」な性能だとする。同氏が引き合いに出した日本自動車工業会の調査結果によれば、日本の乗用車ユーザーの1カ月あたりの走行距離は平均で370km～400kmだというから、月に2回くらいの充電で問題なく乗れる計算だ。

  • ボルボ「EX30」

    「EX30」新バリエーション導入発表会の様子。残暑が強烈な東京(Volvo Studio Tokyo)での開催だったが、不動社長は新モデル「クロスカントリー」の世界観に合わせた衣装で登場した

ちなみに、5モデル展開となったEX30だが、どのモデルを選んでも、ボルボが最重要視する「安全装備」の内容に差はないとのことだった。

  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
  • ボルボ「EX30」
Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

Pick Up
Iapp
PR
( Life )
思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
AUG. 04, 2025
  • PR
    Large
    未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
    ( 住宅ローン )
    APR. 16, 2025
  • PR
    Index.large
    【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
    ( Life )
    JAN. 14, 2025
View All
Weekly Ranking

  • 1

    Large
    光岡自動車「M55」に乗ったら、往年の名車たちが脳裏を去来した
    ( Car )
    AUG. 14, 2025

  • 2

    Large
    スバル「レイバック」の立ち位置に変化? 新CMの撮影地が「北海道」だった理由
    ( Car )
    AUG. 16, 2025

  • 3

    Large
    トヨタ「クラウン」のリブランディングが進行中? 日本の道を走らせる意味
    ( Car )
    AUG. 14, 2025

  • 4

    Large
    トヨタが「日本が世界に誇る道」にこだわって「クラウン」を発信! 内容は?
    ( Car )
    AUG. 11, 2025

  • 5

    Large
    工場の所在地をそのまま使用! 戦後間もなく誕生したオート三輪トラックの名前は?
    ( Car )
    AUG. 18, 2025
Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking