京都の歴史的な空間に「セイコーブティック 京都」、8月23日オープン

AUG. 21, 2025 22:11
Text : 林利明
セイコーウオッチは8月23日に、直営店となる「セイコーブティック 京都」をオープンする。錦小路通に面した従来の店舗から移転するものだ。

  • セイコーブティック 京都（店内イメージ）

立地は、京都らしい風情と賑わいのある高瀬川沿い、「立誠ガーデン ヒューリック京都」の一角。この建物は、明治2年に開校した貴重な近代建築の元・立誠小学校の校舎を保全・再生しつつ、調和する新築棟を増設している。文化的拠点となるホールや図書館、ホテル、各種商業施設で構成された複合施設だ。

新しいセイコーブティック 京都は、セイコーウオッチが2024年に刷新した新しい店舗デザインを導入。温かみのある桜の木と自然な素材感のテラゾーを主体とした内装によって、進化を続けるセイコーの魅力を体感できる空間になっているとする。

  • 立誠ガーデン ヒューリック京都

取り扱うブランドは、キングセイコー、プロスペックス、アストロンを中心として、プレザージュ、5スポーツといったセイコーウオッチのグローバルブランドを展開。

各ブランドの最新モデル、限定モデル、セイコーブティック専用モデルなど、豊富なラインアップを取りそろえる。知識と経験ゆたかなスタッフが時計選びをサポートしてくれるほか、海外からの来客に向けても多面的なセイコーブランドの魅力を発信していくとしている。

概要

  • 店名：セイコーブティック 京都
  • 住所：〒604-8023　京都府京都市中京区蛸薬師通河原町東入備前島町310番2
  • 営業時間：11時～19時
  • 定休日：不定休
  • 取り扱いブランド：キングセイコー、プロスペックス、アストロン、プレザージュ、5スポーツ、ルキア
