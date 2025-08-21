マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Money )

新築最優先はわずか1割、都内パワーカップル半数が本当に重視する住宅の条件とは

AUG. 21, 2025 18:00
Text : 岩木華子
Share
Contents

都市部を中心に住宅価格が高騰し、駅近や好立地の新築マンションには手が届かなくなりつつある中、共働きで世帯年収の高いパワーカップルは、新築・中古を問わず住宅を自由に購入できる層として注目されている。

そこで、リノベーションマンションを提供するグローバルベイスが、東京23区内在住のパワーカップル400名に「住まい選びに関する調査」を実施。ミドル層650名とともに計1,050名からえた回答結果を公開した。なお、調査はウェブアンケートにて2025年6月26日に実施、調査におけるパワーカップルは「世帯年収1,400万円以上の夫婦」と定義している。

  • あなたは将来マイホームの購入をしたいと思いますか。既にマイホームを持っている人は住み替えたいと思いますか?

まず東京都23区内に住む世帯年収1,400万円以上のパワーカップルのみに、「あなたは将来マイホームの購入をしたいと思いますか? 既にマイホームを持っている人は住み替えたいと思いますか?」ときいたところ、半数以上(56.0%)が「そう思う・ややそう思う」と回答。

さらに「マイホームを購入したい」と回答したパワーカップル223名に、「住宅を購入する際に、最も重視したいポイントを3つまでお選びください」ときいたところ、パワーカップルの第1位が「立地(周辺環境)」(56.5%)、第2位が「駅からの距離」(43.1%)、第3位が「価格」(38.2%)という結果になった。

  • 住宅を購入する際に、最も重視したいポイントを3つまでお選びください

また「新築かどうか」という点に関して、重要視するとあげたパワーカップルの意見は全体のは10%にとどまり、14項目中第11位だった。「新築かどうか」にこだわる人はごくわずかであり、かつてのような“新築一強”の時代ではなくなりつつあると推測される。住宅購入における価値観は大きく変化しており、立地や利便性、コストパフォーマンスといった実用性を重視する傾向がより顕著になっている。

  • 理想の物件がなかなか見つからないと感じたことはありますか?

次に「理想の物件がなかなか見つからないと感じたことはありますか? 」ときいたところ、「そう思う」(29.0%)、「ややそう思う」(29.0%)の回答は合わせて58.0%になり、半数以上が理想の物件がなかなか見つからないと感じたことがあると回答。

  • 理想の物件がなかなか見つからない理由は何だと思いますか?

理想の物件がなかなか見つからないと回答した259名のパワーカップルに、「理想の物件がなかなか見つからない理由は何だと思いますか?」ときいたところ、上位は「価格が高い」(61.3%)「条件に合う物件が少ない」(57．4%)だと判明。パワーカップルといえども半数以上が、価格高騰に悩んでいることがうかがえる。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      三菱UFJも引き上げで話題、最大2.0%にものぼる「夏の定期預金」金利上乗せキャンペーン5選
      ( Money )
      AUG. 14, 2025

    • 2

      Large
      本物の富裕層が湾岸タワマンを買わない、納得の理由
      ( Money )
      AUG. 16, 2025

    • 3

      Large
      これからの時代、ペアローンでタワマンを買った夫婦が陥る「利上げ地獄」の中身
      ( Money )
      AUG. 14, 2025

    • 4

      Large
      auじぶん銀行、普通預金金利を最大年0.65%に - 10月開始「プレミアム金利優遇」の狙いとは
      ( Money )
      AUG. 18, 2025

    • 5

      Large
      「70平米の1LDK」と「60平米の2LDK」で売却価格は同じ? 価格維持のカギとなる“広さ”と“間取り”
      ( Money )
      AUG. 16, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking