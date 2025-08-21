マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
「寝つけない」を解消するために、心の中で発するといい言葉

AUG. 21, 2025 17:00
週末を楽しく過ごしても、日曜日の夕暮れ時になると、「また明日から仕事か」と思い、心が重くなる……。「サザエさん症候群」「ブルーマンデー」などと呼ばれる現象です。土日にたっぷり休んだのに、なぜ、「疲れが取れない」のでしょうか?「月曜の朝がつらい」のは、心の甘えではなく、心と体が疲れている「心身消耗」のサイン。原因は、じつは「1週間の生活リズム」にあるのです。

この記事では、疲れない「睡眠・食事・生活サイクル」の3つを軸にした「1週間のリズムの作り方」を解説した『「月曜の朝がつらい」がなくなる本』(森下克也/三笠書房)から一部を抜粋してご紹介します。今回のテーマは『「寝つけない」を解消するカンタン睡眠術』。

「寝つけない」を解消するカンタン睡眠術

まず、寝つけないとはどういうことかを考えてみましょう。

寝つけないで布団の中で悶々としている状態を想像してみてください。このとき、頭の中では何が起きているでしょうか。

眠れない寝床の中で、ああでもないこうでもないと、あれこれつぶやいています。

「早く寝なきゃなあ」「このままだとまた起きられないぞ、困ったなあ」などです。この「頭の中での独り言」が、寝つけないことの元凶なのです。このつぶやきを消していきます。

では、どうするか。声を出してしゃべっているのを止める感覚で、心の中のつぶやきを止めてみます。おそらく、しばらくはできても、その数秒後にはまた何かをつぶやいていることでしょう。でも、あきらめてはいけません。繰り返し、つぶやきを止めます。

そのコツは、心の中で「アー」と発します。そして、15から20秒後にプツッと止めます。しばらく頭の中が無音の状態になります。すると、また何かしら言葉が出てくるので、すかさず「アー」でこれを消去してください。

慣れてきたら、発する時間を延ばしていきます。息継ぎは必要ないので、際限なく延ばすことができます。延ばしていくうちに、自然に眠りに落ちていることでしょう。

「寝つけない」の原因としてもう1つあげられるのが、さきほどもお話しした全身の筋肉の緊張です。なかなか寝つけないとき、人は「また眠れなかったらどうしよう」「朝がつらいなあ」などとつぶやいているものです。そうすると寝苦しく、少しまどろんでもすぐに目が覚めてしまいます。

このとき、全身の筋肉は頭のてっぺんから足の先まで、おしなべて緊張しています。

特に緊張しているのは、顔面、首、肩、二の腕から前腕、胸の筋肉にかけてです。下半身よりも上半身です。この筋肉の緊張は交感神経の興奮性を高め、それがさらに筋肉を緊張させます。

こうして悪循環が形成され、不眠はいっそう強化されていくのです。

この筋肉の緊張も、「頭の中のつぶやき」と同様に、なかなか意識されません。力を入れているつもりはないのに、知らず知らずのうちにあごや肩、腕に力が入っています。ふと気がついて緩めても、いつしか自然と力がこもっています。特に、あごに力が入っています。このあごの筋肉(咬こうきん筋)の力を抜くようにします。

具体的には、電車で居眠りしている人を想像して口をぽかんと開けてください。そして、これでもか、というくらい徹底的にあごの力を抜き続けてください。そうすると、自然と首から肩にかけての筋肉群も力が抜けてきます。さらに、上腕から二の腕へと脱力が波及し、やがて全身がリラックスしてきます。

「頭の中での独り言の消去」と「あごの脱力」は同時に行っていきますが、慣れないうちはどちらか1つに集中して、1つずつやっていきましょう。決して難しい方法ではありませんので、要領さえつかめてしまえば必ずできるようになります。

『「月曜の朝がつらい」がなくなる本』(森下克也/三笠書房)

森下克也(心療内科医、医学博士)

1963年生まれ。久留米大学医学部卒業後、東京女子医科大学で8年間の脳外科医のキャリアを経て、米国へ留学。帰国後は浜松医科大学心療内科にて、全人的医療の提唱者である永田勝太郎先生に師事、漢方と心療内科の研鑽を積む。浜松医科大学病院、浜松赤十字病院、豊橋光生会病院などを経て、2006年精神科漢方の専門施設としてもりしたクリニックを開業、現在に至る。約2万人の精神疾患や不定愁訴の患者を漢方で治療。著書に、『決定版「軽症うつ」を治す』(角川SSC新書)、『うつ消し漢方』(方丈社)、『もしかして、適応障害?』(CEメディアハウス)他多数。
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

