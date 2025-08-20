シチズン アテッサ新作、JAXAの新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」をイメージした限定モデル

シチズン時計の「CITIZEN ATTESA（シチズン アテッサ）」は、ケースやバンドの素材にチタンを用いた腕時計。チタンに対して、独自の表面硬化技術「デュラテクト」を施した素材「スーパーチタニウム（シチズンの商標）」は、ステンレスの約5倍以上という硬さを持ち、腕時計のケースやバンドがとてもキズ付きにくい。

スーパーチタニウムは、ispadeの民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」のランダー（月着陸船）とローバー（月面探査ローバー）の一部にも使われた。HAKUTO-Rの月面着陸は残念ながら失敗に終わったが、その経験を生かした次のミッションが動きはじめている。このように、シチズン、アテッサ、スーパーチタニウムは宇宙との関連が深い。

シチズン アテッサ / ACT Line JAXA LABEL HTV-X 限定モデル エコ・ドライブ電波時計「AT8289-67E」

今回、アテッサの新作として、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の 新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」をイメージした限定モデルが登場する。発売は9月4日、価格は18万7,000円、世界限定1,300本だ。

ベースモデルには、アテッサの中でも人気が高い『ACT Line「AT8185-62E」』をチョイス。定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様だ。

ブラックの文字板は宇宙空間をイメージしており、星々のようなラメが輝く。ひときわ存在感を放つイエローゴールドの針とインデックスは、HTV-Xから着想を得たというもの。加えて、文字板を囲むインジケーターリングには、HTV-Xが羽のように展開するソーラーセルを思わせる深いブルーを採用した。