シチズン アテッサ新作、JAXAの新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」をイメージした限定モデル

AUG. 20, 2025 17:59
Text : 林利明
シチズン時計の「CITIZEN ATTESA（シチズン アテッサ）」は、ケースやバンドの素材にチタンを用いた腕時計。チタンに対して、独自の表面硬化技術「デュラテクト」を施した素材「スーパーチタニウム（シチズンの商標）」は、ステンレスの約5倍以上という硬さを持ち、腕時計のケースやバンドがとてもキズ付きにくい。

スーパーチタニウムは、ispadeの民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」のランダー（月着陸船）とローバー（月面探査ローバー）の一部にも使われた。HAKUTO-Rの月面着陸は残念ながら失敗に終わったが、その経験を生かした次のミッションが動きはじめている。このように、シチズン、アテッサ、スーパーチタニウムは宇宙との関連が深い。

  • シチズン アテッサ / ACT Line JAXA LABEL HTV-X 限定モデル エコ・ドライブ電波時計「AT8289-67E」

  • シチズンの「スーパーチタニウム」が使われた、ispadeの民間月面探査プログラム「HAKUTO-R」のランダー（月着陸船）とローバー（月面探査ローバー）

今回、アテッサの新作として、JAXA（宇宙航空研究開発機構）の 新型宇宙ステーション補給機「HTV-X」をイメージした限定モデルが登場する。発売は9月4日、価格は18万7,000円、世界限定1,300本だ。

ベースモデルには、アテッサの中でも人気が高い『ACT Line「AT8185-62E」』をチョイス。定期的な電池交換がいらない光発電エコ・ドライブ仕様だ。

ブラックの文字板は宇宙空間をイメージしており、星々のようなラメが輝く。ひときわ存在感を放つイエローゴールドの針とインデックスは、HTV-Xから着想を得たというもの。加えて、文字板を囲むインジケーターリングには、HTV-Xが羽のように展開するソーラーセルを思わせる深いブルーを採用した。

  • ケースバックには「HTV-X」のミッションマークを刻印（画像右）

  • ケース素材：チタン（デュラテクトDLC）
  • ケースサイズ：径42mm×厚さ10.8mm（設計値）
  • 風防：サファイアガラス（クラリティ・コーティング：光の透過率を約99％まで高めた* シリコン化合物の多層コーティング）
  • バンド：チタン（デュラテクトDLC）
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：クオーツ式「キャリバー H800」
  • 主な機能：電波時計（日中米欧）、ワールドタイム（26時差、サマータイム対応）、パーペチュアルカレンダー、クロノグラフ、夜光（針、インデックス）
