竣工から約1年で約2倍の物件も。東名阪の築浅マンション価格値上がり率ランキング

マーキュリーは8月19日、「東名阪の築浅マンション価格値上がり率ランキング」を発表した。同ランキングは、首都圏、関西、東海(※)で2024年に竣工し2025年1月から4月に流通した中古マンションを対象に、Realnetマンションサマリの新築分譲マンションデータと中古マンションデータを基に算出した。

同ランキングで最も値上がり率が高かったのは、「ワールドタワーレジデンス」で＋102%(約2.02倍)だった。以下「ザ・パークハウスグラン三番町26」が＋91.6%(約1.92倍)、「ブリリアタワー堂島」が＋87.9%(約1.88倍)と続いている。これらの物件は竣工後1年足らずで、新築時価格の2倍近くまで高騰している。

上位20物件のうち15物件が、20階建て以上のタワーマンションが占めている。エリアは分散しており、最上位は東京都心部のタワーマンションだが、大阪市の中心部や、東京23区の都心以外のエリアの物件も上位にランクインしている。

中古マンションを見ると、「サーパス元今泉レジデンス(宇都宮市)」「サーパス水戸南町(水戸市)」「ファインレジデンス高崎ステーションサイド(高崎市)」など、北関東の物件も中古価格が上昇している。

※首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県)、関西(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)、東海(愛知県、三重県、岐阜県)