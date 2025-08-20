マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Money )

竣工から約1年で約2倍の物件も。東名阪の築浅マンション価格値上がり率ランキング

AUG. 20, 2025 11:00
Text : フォルサ
Share
Contents

マーキュリーは8月19日、「東名阪の築浅マンション価格値上がり率ランキング」を発表した。同ランキングは、首都圏、関西、東海(※)で2024年に竣工し2025年1月から4月に流通した中古マンションを対象に、Realnetマンションサマリの新築分譲マンションデータと中古マンションデータを基に算出した。

  • 築浅物件値上がり率ランキング(1位～25位)

同ランキングで最も値上がり率が高かったのは、「ワールドタワーレジデンス」で＋102%(約2.02倍)だった。以下「ザ・パークハウスグラン三番町26」が＋91.6%(約1.92倍)、「ブリリアタワー堂島」が＋87.9%(約1.88倍)と続いている。これらの物件は竣工後1年足らずで、新築時価格の2倍近くまで高騰している。

  • 築浅物件値上がり率ランキング(26位～50位)

上位20物件のうち15物件が、20階建て以上のタワーマンションが占めている。エリアは分散しており、最上位は東京都心部のタワーマンションだが、大阪市の中心部や、東京23区の都心以外のエリアの物件も上位にランクインしている。

中古マンションを見ると、「サーパス元今泉レジデンス(宇都宮市)」「サーパス水戸南町(水戸市)」「ファインレジデンス高崎ステーションサイド(高崎市)」など、北関東の物件も中古価格が上昇している。

※首都圏(東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県)、関西(大阪府、京都府、兵庫県、奈良県、滋賀県、和歌山県)、東海(愛知県、三重県、岐阜県)

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      三菱UFJも引き上げで話題、最大2.0%にものぼる「夏の定期預金」金利上乗せキャンペーン5選
      ( Money )
      AUG. 14, 2025

    • 2

      Large
      本物の富裕層が湾岸タワマンを買わない、納得の理由
      ( Money )
      AUG. 16, 2025

    • 3

      Large
      これからの時代、ペアローンでタワマンを買った夫婦が陥る「利上げ地獄」の中身
      ( Money )
      AUG. 14, 2025

    • 4

      Large
      auじぶん銀行、普通預金金利を最大年0.65%に - 10月開始「プレミアム金利優遇」の狙いとは
      ( Money )
      AUG. 18, 2025

    • 5

      Large
      実家を相続したら、相続税が500万円以上も! 支払いきれなかったらせっかくの実家を手放さなければならないのでしょうか?
      ( Money )
      AUG. 11, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking