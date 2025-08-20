グレンモーレンジィ最高蒸留・製造責任者のビル・ラムズデン博士が来日、自身のウイスキーについて語る

革新的なウイスキーの造り手として知られ、「グレンモーレンジィ」「アードベッグ」の最高蒸留・製造責任者も務めるビル・ラムズデン博士が8月に急遽来日。MHD モエ ヘネシー ディアジオが主催するセミナーにおいて自らテイスティングを行った。

来日したビル・ラムズデン博士

生化学の博士号を持つというバックグラウンドと、ウイスキーに携わってきた経験、そして芸術的なセンスから造られるウイスキーによって、数々の賞を受賞しているビル・ラムズデン博士。同氏はシングルモルト「グレンモーレンジィ」「アードベッグ」という対極の個性を持つふたつの蒸留所において最高蒸留・製造責任者を務め、個性的なシングルモルトウイスキーを生み出し続けてきた。

そんなラムズデン博士が8月に急遽来日。MHD モエ ヘネシー ディアジオが主催するセミナーにおいてプレステージウイスキーを自らテイスティングしつつ、そのストーリーについて語った。

左から「サーデイヴィス」「アードベッグ25年」「グレンモーレンジィ シグネットリザーブ」「グレンモーレンジィ 23年 by Azuma Makoto」

ハリソン・フォードとの限定コラボウイスキー

ラムズデン博士は、はじめにハリソン・フォード氏とのコラボレーションについて喜びとともに語った。フォード氏はウイスキー、とくにグレンモーレンジィのファンであり、グローバルブランドアンバサダーとして招いたそうだ。

フォード氏は2024年9月にスコットランドのグレンモーレンジィ蒸溜所を訪問。1週間現地周辺に滞在し、敷地内で動画の撮影が行われた。この動画はグレンモーレンジィのWebサイトで閲覧可能だ。

なお、動画においてフォード氏が手にしているウイスキーは特別なプロトタイプで、これは2026年ごろに限定商品として発売される予定となっている。

グレンモーレンジィ オリジナル 12年

グレンモーレンジィから「グレンモーレンジィ オリジナル 10年」のレシピ見直しについて長年打診されていたラムズデン博士。これに応じる形で完成したのが、2024年8月より販売開始された「グレンモーレンジィ オリジナル 12年」だ。

「12年」と「10年」を比較すると、新しいバージョンはよりクリーミーさが増しているとラムズデン博士は語る。テイスティングパネル45名によるブラインドテイスティングでは、実に96％が新しい「12年」を選んだという。

「従来の『10年』を選んだのはたったふたりしかいませんでした。そのひとりが誰なのか分かりますか? ……私です」とラムズデン博士はおどけてみせた。

グレンモーレンジィ 23年 by Azuma Makoto

2024年9月4日に発売された「グレンモーレンジィ 23年 by Azuma Makoto」は、日本のフラワーアーティストである東 信氏とのコラボレーション第2弾。2021年の限定エディション「グレンモーレンジィ 18年 LIMITED EDITION BY AZUMA MAKOTO」で東氏らと意気投合したラムズデン博士の熱望により、再びコラボが実現したという。

「数年前、Zoomを通じて東さんとお話をし、18年熟成のウイスキーをテイスティングしました。その味わいや香りの説明をもとに、東さんがインスパイアされた花の作品を作りました。それが『18年』の限定パッケージに使用されたものです」(ラムズデン博士)

その後、ラムズデン博士は東氏をグレンモーレンジィ蒸溜所に招待。その経験から東氏は新たな作品を作り、その作品をもとに造られたのが「23年」だ。このボトルは世界で約5,000本限定で発売された。

東 信 氏の作品がデザインされているボトルは一見の価値ありだ

グレンモーレンジィ シグネットリザーブ

2025年4月23日より順次販売が開始された「グレンモーレンジィ シグネットリザーブ」は、“コーヒーとチョコレートの風味を持つウイスキーを造りたい”という25年前のアイデアから始まったという。

だが、スコッチ・ウイスキーの法的定義では、コーヒー豆やチョコレートを直接入れることができない。そこでラムズデン博士は、特別に強く焙煎された「チョコレートモルト」と呼ばれる大麦麦芽を使用。12年熟成させた後、2008年に「グレンモーレンジィ シグネット」が誕生した。原酒はあまりにも強烈な味だったため、他の原酒とブレンドして販売されたという。

この「シグネット」のバリエーションとして登場したのが「シグネットリザーブ」だ。シグネットの原酒を3カ月間落ち着かせた後、一部を取り出してシェリー樽に詰め替え、さらに2年間追加熟成させたものとなる。ラムズデン博士は「通常のシグネットがエスプレッソマキアートだとしたら、シグネットリザーブはカプチーノのような感じ」と表現した。

アードベッグ 25年

「アードベッグ 25年」は、アードベッグの定番ラインアップの頂点となる商品だ。可能な限り、2000年代に販売された「アードベッグ ロード オブ ジ アイルズ 25年」と同じレシピを再現しており、強烈な個性を持ったバリエーションが多いアードベッグの中でも、よりソフトなスモーキーさが特徴と言える。

すべてファーストフィルとリフィルのアメリカンオーク・バーボン樽で熟成させており、ラムズデン博士は「燻製したクリーム、ライムの皮」のような不思議な香りがあると表現。また「10年」のような薬品臭さや塩辛さはなく、甘さがあるエレガントなスモーキーさが調和していると語った。

ビヨンセがプロデュースした「サーデイヴィス」

ビヨンセ氏はウイスキーが好きで、とくに「山崎」を一番好んでいたそうだ。そんなビヨンセ氏には、自分のウイスキーブランドを持ちたいという夢があった。約5年前、MHD モエ ヘネシー ディアジオを通じて相談を受けたラムズデン博士は、ビヨンセ氏のオフィスで3日間にわたり一緒にウイスキーのテイスティングを行ったという。

テイスティングの結果、ビヨンセ氏はモルトウイスキーの甘さやビスケットのような風味、そしてまろやかなジャパニーズウイスキーの特徴を好むと分析。ただしビヨンセ氏のルーツはアメリカにあり、アメリカンウイスキーとして造らなければならない。

こういった好みとこだわりを踏まえ、ライ麦51％・大麦麦芽49％という特殊な配合の原酒を使ってテキサスで仕上げた。ビヨンセ氏もこのウイスキーを気に入り、ビヨンセ氏の曾祖父であるデイヴィス・ホーク氏にちなみ「サーデイヴィス」と命名された。アルコール度数も彼女のラッキーナンバーである44％だ。

ウイスキーの楽しさを持ち帰ってほしい

テイスティング終了後、会場ではハリソン・フォード氏やビヨンセ氏、グレンモーレンジィやアードベッグなどに関するクイズ大会を開催。全問正解者の中から3名に「グレンモーレンジィ インフィニータ 18年」が贈呈された。

ラムズデン博士は参加者からの質問一つひとつに最後まで回答し、「ウイスキーの楽しさを持ち帰ってほしい」と感謝の言葉を述べ、セミナーを締めくくった。