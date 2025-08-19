シニア世代の住み替え戦略は？ 老後の住み替え先選びや自宅を売却したお金の活用法

シニア世代あるいはその手間にあって、住み替えをするかどうか検討している方も多いでしょう。例えばムダに広い物件から現在のライフスタイルに合った物件に住み替えることで、暮らしの生活が向上します。そこで、シニア世代の住み替え先、物件を売却したお金の活用方法などを解説します。

50代・60代は住み替えに適した時期

定年退職も視野に入る50代・60代の方は、住み替えの適齢期といえます。

住まいをコンパクトに

子どもが独立して夫婦のみ、あるいは単身になると、住まいが広すぎると感じる方々が多くなります。使っていない部屋の掃除が億劫になったり、階段の上り下りが面倒になったりと、暮らしと住まいが合っていない状態に。

自宅を売却してコンパクトな部屋に移るのは、暮らしを改善するために有効な方法です。

都心から郊外へ

郊外エリアは割安な住宅価格が大きな魅力で、夫婦2人暮らしや単身用であれば、リーズナブルな価格で購入できます。固定資産税や都市計画税など、税負担も軽くなります。

郊外でもスーパーや大型ショッピングモールなどがあるため、買い物で困ることはあまりないでしょう。住み替え先の物件を探すときは、こうした施設が充実したエリアを重視するのもひとつの方向性です。

住み替え先の選択肢は？

物件を売却した後のシニア世代の住み替えの選択肢は、主に3つです。

マンションの購入

ひとつは、2人用あるいは単身向けのマンションを購入すること。コンパクトなマンションに移るケースであり、ダウンサイジングと呼ばれることもあります。

ダウンサイジングでも、利便性の高い立地の物件を選べば、生活に困ることはありません。都市部の郊外であれば電車やバスが利用できるため、車はなくても生活できます。

最近のマンションはエントランスから部屋までバリアフリーのため、シニア世代も暮らしやすいでしょう。中高層階の部屋なら窓から侵入しにくくなるため、セキュリティ面でも安心です。

サービス付き高齢者向け住宅への入居

2つ目の方法は、老後に備えてサービス付き高齢者向け住宅に入居することです。「サ高住」とも呼ばれ、シニアが安心して暮らせるように配慮された賃貸住宅を指します。

サ高住はバリアフリー構造で、段差のない設計や手すりの配置がされています。安否確認サービスにより、異変があった場合は迅速に対応してもらうことが可能です。

介護・医療と連携しており、必要な場合は訪問介護・看護を受けられ、日常での困りごとを相談できる窓口も。一方で老人ホームとは異なり、自宅のように自由に暮らせるのもメリットです。

賃貸住宅を借りる

不動産を所有すると、固定資産税や都市計画税などの税金、修繕費などの維持費もかかります。老後資産を圧迫すると感じる場合は、賃貸住宅を選ぶのもひとつの方法です。

賃貸であれば家賃と管理費の支払いだけで済み、修繕費を支払う必要はありません。

一方でシニアは賃貸住宅を借りること自体が難しいともいわれているため、UR賃貸住宅がおすすめです。URでは年齢を理由に断られることはありません。礼金や仲介手数料、更新料がないため、費用面の負担が少ないのもメリット。

URは築古物件も多くなりますが、費用をできるだけ抑えたい方に向いています。

売却したお金の使い道や節税方法

住み替え後の物件を売却することも選択肢のひとつです。介護施設の費用に充てることができ、譲渡所得にかかる所得税を節税できます。

介護施設への入居費用に使える

有料老人ホームなど介護施設への入居を決めたとき、マンションを売却することで入居費用を準備できます。有料老人ホームの費用は高額で、一時金だけでも数百万円から数千万円、月額利用料は20万～30万円程度が相場です。

そのほかにもおむつ代、理美容代、医療費など別途費用がかかる場合も。場合によってはトータルで数千万円かかるため、物件を売却したお金があると安心です。

所得税を節税できる

居住用の物件（マイホーム）を売却した際には、最高3,000万円の特別控除を受けられます。譲渡所得にかかる所得税を大幅に減らせる効果があるため、積極的に活用したい制度です。

適用を受けるには、売却した物件が「居住用不動産」の要件を満たす必要があります。現所有者の売主が売却直前までその不動産に住んでいた場合は、とくに問題はありません。

ただし、親から相続した実家で、相続人（売主）が相続後に住んでおらず、空き家状態の場合には適用されないため注意が必要です。