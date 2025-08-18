注文住宅の新築は「早く決めたい」ニーズが増加中。最短1日でプラン提案が可能なパターンオーダー型の設計支援サービス

戸建て住宅の新築に関して、「早くプランを決めて着工したい」「年度内に完成させたい」といったニーズが増加しているという。背景には住宅ローン金利の上昇や建築費の高騰などがあり、さまざまな意志決定のスピードが重視されるようになってきた。ただ、これまでの注文住宅は通常、工務店から施主への提案に1～2カ月かかるため、両者にとって機会損失につながる課題となっている。

このスピード感に着目したミラタップは、戸建て住宅事業「ASOLIE（アソリエ）」の新サービスとして「ASOLIEセレクトプラン」の提供を開始。住宅を構成する3つの規格ユニットを自由に組み合わせてプラン設計を行い、工務店から施主へと最短1日で提案可能となる。

3つの規格ユニットは、（1）LDKなど住まいの中心となる「コアユニット」、（2）洗面・浴室・トイレなど「水廻りユニット」、（3）書斎・収納・子ども部屋など多目的用途の「フリーユニット」。

ASOLIEセレクトプランは、これらを組み合わせて住宅を設計するパターンオーダー型のシステムだ。コア区画・各区画の構造を担保する基準（＝スペックコード）を設けることによって、耐震等級3の耐震性能を実現する。

規格ユニット組み合わせ例

ASOLIEセレクトプランは工務店向けのサービスだが、施主にとっても敷地条件や生活スタイル、家族構成などに応じて柔軟にプランを提案してもらえるメリットがある。各ユニットの金額を確認しながら組み合わせを決めていけるため、予算に合わせた柔軟なプランニングが可能だ。工務店にとっては、設計工数の大幅な削減、業務負担の軽減、提案スピードや顧客満足度の向上につながる。