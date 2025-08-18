auじぶん銀行、普通預金金利を最大年0.65%に - 10月開始「プレミアム金利優遇」の狙いとは

KDDIグループのインターネット銀行「auじぶん銀行」は、預金に関する新サービス「プレミアム金利優遇」の説明会を実施。当日は同社のマーケティング本部 本部長を務める清水健太氏が、「プレミアム金利優遇」のサービス内容を紹介した。

まず、auじぶん銀行が提供している、レギュラー、シルバー、ゴールド、プレミアムの4つのステージごとに、各種残高や利用状況に応じてATM手数料無料や振込手数料無料、Pontaポイント倍率などの特典を受けられるサービス「じぶんプラス」について解説。

清水氏は「現在年0.21%の金利を提供していますが、10月1日からプレミアムステージの方であれば、普通預金金利0.21%に0.34%を上乗せして合計0.55%にできます」と「プレミアム金利優遇」の概要を説明する。また、KDDIの通信プランの契約者向けに提供している「auマネ活 金利優遇」と併用することで、0.65%まで金利を上げることも可能であるという。

1万円以上増える

清水氏は「普通預金の金利を優遇している他の銀行と並べても、比較的有利な水準になっていると思います」と、金利0.55%という数字の高さを強調。さらに、ライバル銀行だけではなく従来の金利(0.21%)とも「プレミアム金利優遇」(0.55%)を比較し、利用者にとっていかにお得なサービスであるかを多角的に紹介した。

続けて、「プレミアム金利優遇」導入の背景を語る。資産運用として定期預金でお金を預けるユーザーは少なく、基本的には給与の受け取りやキャッシュレス決済など、普通預金を利用するユーザーが多数派であるとユーザーの動向を分析。定期預金の金利を優遇するサービスは多く、定期預金の利用意向がないユーザーのニーズを満たせていない現状に着目し、普通預金の金利を優遇するサービスとして「プレミアム金利優遇」という選択肢を今回用意したと述べた。

ステージは上げやすい

各ステージで受けられるサービス内容

次に「じぶんプラス」のステージについて解説。ステージごとにATM手数料の無料回数などが異なり、ステージが上がるごとにお得になっていくという。

条件の種類は多様

ステージを上げるためには、指定の条件をクリアしてスタンプを貯める必要があると説明。清水氏は「KDDIグループでは『au PAY』を提供していますが、『au PAY』に限らず、全てのスマホ決済でチャージしてもらえればスタンプを貯めることもできます。門戸は広く設定しており、条件達成のハードルは低いと考えています」と述べる。さらに、ゴールドステージとプレミアムステージでは特別条件を設けており、１つ１つスタンプを貯めずにステージを飛び級できる制度も用意しているため、ステージアップが容易であることを語気を強めた。

最大3000円プレゼントのキャンペーン

最後に清水氏は「開始日の10月1日から金利の優遇を受けるためには、10月にプレミアムステージでいる必要があります。ステージ判定は8月21日から9月20日までの期間内の取引や残高の状況で判定するため、ぜひお早めに準備していただければと思います」と、「プレミアム金利優遇」の開始に関する情報を説明した。

預金を増やすほどお得

また、8月18日から普通預金の残高を増やすことで最大3000円がもらえるプレゼントキャンペーンも実施。「銀行の窓口で入金する場合、手数料が発生するケースもあると思います。ただ、このキャンペーンを使ってもらえれば手数料相当分は返ってきますので、『プレミアム金利優遇』の準備として使ってもらえればと考えています」と話す。よりお得にお金を増やすため、キャンペーン期間中の口座開設や入金を勧めた。