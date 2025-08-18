メローな味わい×和のスパイス、焼酎リチャー樽に改めて注目した「嘉之助 DOUBLE DISTILLERY」の限定進化版が登場

小正嘉之助蒸溜所は、ブレンデッド・ジャパニーズウイスキー「嘉之助 DOUBLE DISTILLERY 2025 LIMITED EDITION」を9月25日から数量限定で発売する。

嘉之助 DOUBLE DISTILLERY

同商品は、「ワールド・ウイスキー・アワード(WWA)2025」にてベスト・ジャパニーズ・ブレンデッドウイスキー賞を受賞した定番商品『嘉之助 DOUBLE DISTILLERY』をさらに進化させたリミテッド・エディションとなる。今回は、KANOSUKEのDNAともいえる焼酎リチャー樽に改めて光を当てた。

KANOSUKEでは、創業当初より、1957年に2代目・小正嘉之助が日本初の樽貯蔵焼酎『メローコヅル』に用いた焼酎樽をリチャーリングし、ウイスキー熟成に使用してきた。同商品では、定番の嘉之助蒸溜所のモルト原酒に加え、日置蒸溜蔵で焼酎造りの技術を応用して製造したポットスチル原酒も、この樽で熟成させている。

さらに、シェリー樽で熟成後に焼酎リチャー樽で仕上げた「ダブルカスク」モルト原酒をキーモルトとして選び、ラムカスク熟成したポットスチル原酒をエッセンスとして加えることで、香りに奥行きと立体感をもたせた。

このように多彩な原酒を丁寧にブレンドすることで、幾重にも重なる豊かでメローな味わいと、温かみのある和のスパイスが調和する深い味わいが実現。完熟の洋梨、ドライアプリコットのメローな甘やかさと、クリーミーな風味が奥行きを添える。 和のスパイスが静かに広がり、古木を想わせる余韻が続く。

焼酎リチャー樽に光を当ててブレンドを進化

内容量は700mlで、価格は1万8,700円。