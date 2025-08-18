マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
万平ホテルと老舗ブランジェ「浅野屋」がコラボ、ホテルの味を楽しめるオリジナルブレッド3種を発売

AUG. 18, 2025 16:30
Text : 安藤美耶
万平ホテルは、老舗ベーカリー「ブランジェ浅野屋」とともに開発したオリジナルブレッド3種を、万平ホテルの敷地内入口の「浅野屋万平ホテル店」限定で、8月9日から販売している。

  • オリジナルブレッド3種

今回新発売となるオリジナルブレッドは、同ホテルのカフェテラスやメインダイニングルームで⻑年愛されてきた伝統の味わいと、浅野屋の熟練の技がコラボレーションした3品。

「アールグレイのスコーン」(220円)は、香り高いアールグレイ茶葉をふんだんに使用しており、茶葉の香りが豊かに広がる口当たりの良い一品。

  • 「アールグレイのスコーン」(220円)

「万平ロイヤルミルクティーのオザマンド」(500円)は、カフェテラスで提供しているシグニチャーメニュー「ロイヤルミルクティー」をイメージした。国産小⻨を使用して焼き上げた浅野屋特製クロワッサンに、紅茶葉を練り込んだクリームカスタードと、トッピングのアーモンドクリームで豊かな風味を堪能できる。

  • 「万平ロイヤルミルクティーのオザマンド」(500円)

また、ホテル特製のスパイシーなキーマカレーをたっぷり包んだ「万平キーマカレーのパイ」(600円)は、メインダイニングルームで提供しているカレーのレシピをベースに、特製のパイと調和するように新規開発したキーマカレーを味わうことができる逸品。 バターをたっぷりと使用したサクサクのパイ生地と粗めの牛もも肉の食感を味わえる。

これらのオリジナルブレッド3種は、8月31日までは毎日、9月1日からは土日限定で9時～17時に販売する。なお売り切れ次第、営業終了。

  • 「万平キーマカレーのパイ」(600円)

