多くの持ち家は価値が下がり"消耗品"に、2030年以降に起こりうる決定的な出来事

AUG. 17, 2025 07:00
インフレ、人手不足、外国人投資家の参入……。さまざまな要因で、現在、不動産価格は高騰しており、もはや東京のマンションは庶民の手に届かないぜいたく品になってしまいました。そんな「不動産・格差時代」において重要なのは「不動産の教養」。これがあるかないかで、格差が決まるのが、令和の新常識なのです。

そこでこの記事では、大手ディベロッパー×メガバンク×J-REIT元代表というキャリアがあり「不動産×金融」のすべてを知り尽くす牧野知弘氏の新刊『不動産の教室 富裕層の視点が身につく25問』の中から一部を抜粋してご紹介します。

今回のテーマは『多くの持ち家は消耗品となる」』

多くの持ち家は消耗品となる

まだあまり話題になっていませんが、首都圏や関西圏にある普通の一軒家やマンションについては、あと5年から10年の間に、その価値を大幅に減じてしまう可能性が高くなっています。

仕事柄、上がり続ける不動産価格について問われる機会が多いのですが、2030年以降、一般住宅の需給バランスが一気に崩れる可能性が極めて高いと申し上げています。

最大の原因がこれから大都市圏で確実に発生する大量相続です。

2022年、首都圏では39万2千件の相続が発生しています。22年前の2000年ではその数は21万2千件ですから85%もの増加です。2000年時点での首都圏における高齢者数は482万人でした。2022年における高齢者数は911万人です。

将来の相続予備軍の数が、22年前に比べて90%近くも増えているということは、今後10年、20年と時がたてば相続件数が激増することは容易に予想できます。

さらにこれから多発する相続が二次相続であることにも留意する必要があります。相続には夫婦のうちの片方が亡くなる一次相続と残されたもう一方が亡くなる二次相続があります。

一次相続ではどちらかが残されるため、相続税納付にあたっては一律で1億6000万円の配偶者特別控除や自宅についても評価額を圧縮する特例が適用されます。ところが二次相続となると、こうした特例を受けられず、相続税を課せられるケースが激増します。

この20年間で、首都圏における後期高齢者単独世帯(75歳以上の一人暮らし)は3.3倍に激増しています。

課税されると、親の実家を手放す相続人が増えることが予想されますし、そもそも課税されなかったとしても、親の実家に住む予定がなく、活用も難しい家を売却に出す相続人が多くなることが予想されます。

急激な高齢化の先に待ち受けているのは、相続の確実な増加なのです。

相続され、利用予定のない住宅がマーケットに大量に供給されるのは2030年頃からと予想されます。以降は東京都区部でも大量に売りに出される相続住戸の影響で中古住宅マーケットはかなり軟化していくことになるのです。

この住宅を買う人たちは、リノベーションして使う、戸建ての場合は建替えを含めて自分の持ち家としていくことでしょう。持ち家の多くが消耗品、汎用品として扱われるような時代が到来するのです。

いっぽう都心一等地の超高額マンションなどは、投資マネーの更なる流入で高騰を続ける可能性があります。

こうして取引されるマンションは居住用の性格を持つものというよりも、投資商品として扱われるようになります。

そのうちのさらにレアな立地のレアな物件は、まさにアートとしての価値を纏うようになります。この段階になるともはや同じ不動産、同じマンションというカテゴリでは評価できないものとなっていくことでしょう。

『不動産の教室 富裕層の視点が身につく25問』(牧野知弘/大和書房)

金利の上昇が不動産マーケットに与える影響は？／不動産バブルが下落に転じる「Xデイ」はいつ？／2030年の不動産はどうなる？／次に盛り上がる街の条件は？／持ち家が「消耗品」になるって本当？―――誰もが気になるテーマを徹底網羅！実需、投資、ビジネスに効く現代必須の知識が、この一冊に。

