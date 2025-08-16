マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
チューダー ロイヤル新作、28mmケースに印象的なブルーダイヤルと60石のダイヤがきらめく

AUG. 16, 2025 08:00
Text : 林利明
スイスの腕時計ブランド「TUDOR（チューダー）」から、「チューダー ロイヤル」コレクションの新作が登場。印象的なブルーダイヤルをまとう2モデルがリリースされる。

  • チューダー ロイヤル（M28320-0002）

  • チューダー ロイヤル（M28323-0002）

ブランドアンバサダーである中国の人気俳優、チョン・イーに敬意を表したという今回の新作は、シルバーモデル（M28320-0002）が60万3,900円、シルバー＆イエローゴールドモデル（M28323-0002）が84万1,500円。

28mmという小ぶりなケースは、ベゼルに60石のダイヤモンドをセット。ゴージャスだが嫌味な派手さはなく、ブルーのダイヤルやケースとブレスレットのシルエットを引き立てている。

ダイヤル上のインデックスは、12時／3時／6時／9時がローマンインデックス、そのほかはダイヤモンドのアプライドインデックスだ。バトン針の時分針には、暗所での視認性を確保するスーパールミノバ（蓄光塗料）を加工している。

5列のブレスレットはケースと一体化され、サイドリンクとセンターリンクはサテンブラッシュ仕上げ、中間リンクはポリッシュ仕上げ（シルバーモデル）またはイエローゴールドキャップ仕上げ（シルバー＆イエローゴールドモデル）だ。ムーブメントは自動巻き機械式の「キャリバー T201」、パワーリザーブは約38時間となっている。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径28mm×厚さ9.8mm
  • 風防：サファイアクリスタル
  • ブレスレット：ステンレススチール
  • 防水性能：100m
  • ムーブメント：自動巻き機械式「キャリバー T201」
  • パワーリザーブ：約38時間
