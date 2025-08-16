相続経験者・未経験者で「トラブルになりやすいと感じるケース」に違い、経験者の最多回答は?

アディーレ法律事務所はこのほど、「相続に関する不安と対策に関する実態調査」の結果を発表した。同調査は6月30日～7月1日と7月9日～7月17日、同社の各種法律サービス相談者619人を対象に、インターネットで実施した。

相続に関する不安について尋ねたところ、「不安」と回答したのは、相続経験者の71.2%、相続未経験者の22.9%だった。専門家への相続意向の有無について聞くと、相続経験者は41.2%が「ある」と回答したのに対し、相続未経験者は11.3%にとどまった。

相続について、どのような点を不安に感じているか尋ねると、「手続きの進め方」「相続税・贈与税の金額」「遺産分割の方法」が上位に並んだ。

相続についての不安

トラブルになりやすいと感じるケースについて聞くと、「人間関係の悪化」が最も多く、「手続きの複雑さ」「話し合いの欠如」が続いた。相続経験者では「手続きが煩雑・面倒」の割合が高くなっている。

トラブルになりやすいと感じるケース

相続の対策を行っているか尋ねたところ、「対策あり」は相続経験者でもは61.3%だった。相続未経験者はわずか10.8%で、約9割が対策をしていないことがわかった。

相続対策の有無

専門家への相談意向があるのは全体の22.6%だった。しかし、相続経験者では57.2%が相談意向があると答えている。相談したい専門家は「弁護士」が最も多く、「司法書士」が続いた。