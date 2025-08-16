「70平米の1LDK」と「60平米の2LDK」で売却価格は同じ? 価格維持のカギとなる“広さ”と“間取り”

都内のマンション価格が軒並み高騰し、購入検討者の多くが住むだけでなく、「資産形成」という目的を持ちながら物件を探しています。
どうやったら資産価値を高めながら、居住満足度の高い物件を見つけられるのでしょうか? 著書『住む資産形成』(KADOKAWA)にて「令和のマンション購入術10箇条」を唱える稲垣慶州氏から、資産価値重視で公開しないマンションの選び方を学びます。
今回は｢売却しやすい『広さ』と『間取り』がある｣です。
売却しやすい｢広さ｣と｢間取り｣がある
価格が維持されやすい3原則のほかには、令和のマンション購入術10箇条における｢(6)広さより部屋の数が多い物件を買え｣、｢(7)間取りはワイドスパンを狙え｣にも気を配っておきたいです。
この2要素もリセールバリューに大きく関わります。
立地など他の要素に差異がないとき、70平米の1LDKと60平米の2LDKの中古マンションがあったとすれば、売却価格は同じくらいになりやすくなります。
マンションを購入しようと考えた方がポータルサイトなどで物件を探す際には｢○LDK｣というように間取りで検索することが多いです。
いくら快適な広さであっても、70平米1LDKのマンションは検索に引っかかりにくくなります。
そのような物件はなかなか売れないので、相場が下がってしまいます。
広さとフィットした間取りの目安があります。
- 35〜50平米→1LDK
- 50〜65平米→2LDK
- 65〜80平米→3LDK
リセールバリューを考えるなら、部屋数も考慮しておくべきです。
田の字型よりワイドスパンが売れやすい。
代表的な間取りとしては｢田の字型｣と｢ワイドスパン｣が挙げられます。
田の字型の間取りは、効率良く設計しやすいこともあり、古くから主流な間取りになります。
しかし、時代の変遷によってトレンドは変わっています。
いま人気なのはワイドスパンと呼ばれる間取りです。ワイドスパンはすべての部屋がバルコニーに面しているので日当たりや風通しが良くなります。
田の字型の場合、廊下を作ろうとすると、部屋に使える空間が狭くなってしまうため、リビングから入る部屋ができてしまいます。
リビングインの部屋は、プライバシーが確保しにくいこともあり、敬遠されやすい傾向もあります。
最近のマンションでは、｢田の字型が4割、ワイドスパンが2割、その他が4割｣くらいの比率になっています。
売却を考えたときには、田の字型よりワイドスパンのほうが流動性で勝ります。実際に住んだときの快適さを考えても、可能であるならワイドスパンを選ぶと良いでしょう。
『住む資産形成』(稲垣 慶州(ヨシクニ)著/角川書店 刊)
価値が上がるマンションに住めば、人生設計の選択肢が広がる
高い買い物をするなら、リセールバリューが高いマンションを。人が増える街／減る街、人気が出る間取り、ブランドマンション……物件価格値上がりのロジックを知れば、将来もっと高く売れる家が見えてくる。
Amazon購入ページはこちら