「70平米の1LDK」と「60平米の2LDK」で売却価格は同じ? 価格維持のカギとなる“広さ”と“間取り”

AUG. 16, 2025 12:00
都内のマンション価格が軒並み高騰し、購入検討者の多くが住むだけでなく、「資産形成」という目的を持ちながら物件を探しています。

どうやったら資産価値を高めながら、居住満足度の高い物件を見つけられるのでしょうか? 著書『住む資産形成』(KADOKAWA)にて「令和のマンション購入術10箇条」を唱える稲垣慶州氏から、資産価値重視で公開しないマンションの選び方を学びます。

今回は｢売却しやすい『広さ』と『間取り』がある｣です。

売却しやすい｢広さ｣と｢間取り｣がある

価格が維持されやすい3原則のほかには、令和のマンション購入術10箇条における｢(6)広さより部屋の数が多い物件を買え｣、｢(7)間取りはワイドスパンを狙え｣にも気を配っておきたいです。

この2要素もリセールバリューに大きく関わります。

立地など他の要素に差異がないとき、70平米の1LDKと60平米の2LDKの中古マンションがあったとすれば、売却価格は同じくらいになりやすくなります。

マンションを購入しようと考えた方がポータルサイトなどで物件を探す際には｢○LDK｣というように間取りで検索することが多いです。

いくら快適な広さであっても、70平米1LDKのマンションは検索に引っかかりにくくなります。

そのような物件はなかなか売れないので、相場が下がってしまいます。

広さとフィットした間取りの目安があります。

  • 35〜50平米→1LDK
  • 50〜65平米→2LDK
  • 65〜80平米→3LDK

リセールバリューを考えるなら、部屋数も考慮しておくべきです。

田の字型よりワイドスパンが売れやすい。

代表的な間取りとしては｢田の字型｣と｢ワイドスパン｣が挙げられます。

  • 「田の字型(左)」と「ワイドスパン」(右)の間取り

田の字型の間取りは、効率良く設計しやすいこともあり、古くから主流な間取りになります。

しかし、時代の変遷によってトレンドは変わっています。

いま人気なのはワイドスパンと呼ばれる間取りです。ワイドスパンはすべての部屋がバルコニーに面しているので日当たりや風通しが良くなります。

田の字型の場合、廊下を作ろうとすると、部屋に使える空間が狭くなってしまうため、リビングから入る部屋ができてしまいます。

リビングインの部屋は、プライバシーが確保しにくいこともあり、敬遠されやすい傾向もあります。

最近のマンションでは、｢田の字型が4割、ワイドスパンが2割、その他が4割｣くらいの比率になっています。

売却を考えたときには、田の字型よりワイドスパンのほうが流動性で勝ります。実際に住んだときの快適さを考えても、可能であるならワイドスパンを選ぶと良いでしょう。

『住む資産形成』(稲垣 慶州(ヨシクニ)著/角川書店 刊)

価値が上がるマンションに住めば、人生設計の選択肢が広がる

高い買い物をするなら、リセールバリューが高いマンションを。人が増える街／減る街、人気が出る間取り、ブランドマンション……物件価格値上がりのロジックを知れば、将来もっと高く売れる家が見えてくる。

Amazon購入ページはこちら

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

