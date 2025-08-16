本物の富裕層が湾岸タワマンを買わない、納得の理由

インフレ、人手不足、外国人投資家の参入……。さまざまな要因で、現在、不動産価格は高騰しており、もはや東京のマンションは庶民の手に届かないぜいたく品になってしまいました。そんな「不動産・格差時代」において重要なのは「不動産の教養」。これがあるかないかで、格差が決まるのが、令和の新常識なのです。

そこでこの記事では、大手ディベロッパー×メガバンク×J-REIT元代表というキャリアがあり「不動産×金融」のすべてを知り尽くす牧野知弘氏の新刊『不動産の教室 富裕層の視点が身につく25問』の中から一部を抜粋してご紹介します。

今回のテーマは『｢本物の富裕層｣は湾岸タワマンを買わない』

2011年3月11日に発生した東日本大震災では、東北地方を中心に大きな被害が生じました。一方、首都圏にも少なからず被害が発生していたことは、あまり報道されませんでしたが事実でした。

とりわけ、湾岸エリアに多く建ち始めていたタワマンでは、停電によるエレベーターの停止、給水塔に組み上げるポンプの作動停止による給水の停止などによって、居住することが不可能な状況に陥りました。

躯体そのものが地震によって傾いたり倒壊したりすることこそなかったものの、生活インフラである電気が止まることで、生活に多大な影響が出ることが明らかになったのです。

また、千葉県浦安市のJR新浦安駅周辺では、激しい土地の液状化現象に見舞われ、道路はぐにゃぐにゃとなり、マンホールが飛び出し、車の通行はおろか、歩行すら困難な状況に陥りました。

こうした事態を受けて、震災後は一時、湾岸部などの埋め立て地に建つタワマンは不人気となり、また津波の発生などが予想される湘南エリアや房総、三浦半島エリアの住宅地価格が下落しました。

その後デベロッパーは対策に乗り出し、最近分譲される多くのタワマンではこうした事態に備えて、非常用自家発電機を設置。停電になっても36時間程度は館内照明やエレベーターの運行に支障がないようにしています。

しかしあまり知られていませんが、非常用発電機で供給できる電気には限りがあり、実際には共用部のエレベーターはすべてが作動するわけではなく3分の1程度、館内照明も間引きしてなんとか持つ程度のものです。

また非常用発電機は重油で作動しますので、実は館内で重油を管理しなければならず、この管理がなかなか厄介なのです。

日頃の管理、点検はもちろんですが、発電機の寿命も短く、予定稼働時間どおりに作動するかに不安もつきまといます。

実は富裕層の中でもストックリッチはこうした災害には非常に敏感です。

なぜなら長期にわたって先祖が残してきた大切な資産を受け継ぐなか、過去幾度となく災害に遭い、辛酸をなめてきていますので、基本的には湾岸エリアのような地盤の安定しないエリアの不動産に興味を示さないのです。

2025年1月、政府の地震調査委員会は南海トラフ地震の発生確率を向こう30年以内で80%とすると発表しました。

ストックリッチは、ますます湾岸タワマンには関心を示しそうにありません。彼らがタワマンを選択する場合、好みの立地はやはり高台なのです。