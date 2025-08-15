オメガ「シーマスター アクアテラ」の新作、魅惑のターコイズが目を引きつける38mm／41mmケースの2モデル

オメガから「シーマスター アクアテラ」の新作が登場。2024年末に発売されたターコイズのスティール製ブレスレットモデルに続く、セラミック製ベゼルと一体型ラバースト ラップを採用したバリエーションだ。38mmケースと41mmケースの2モデルがあり、価格はどちらも111万1,000円。

シーマスター アクアテラ 150M 38mm（220.32.38.20.03.001）

シーマスター アクアテラ 150M 41mm（220.32.41.21.03.001）

魅惑的なターコイズブルーのダイヤルにはブラックグラデーションを用い、水中に差し込む太陽光のような繊細な色合いを表現。インデックスと針にはブラックPDVを施し、暗い場所でブルーに発光するホワイトスーパールミノバ（蓄光塗料）を塗布している。ダイヤル外周には明るめのターコイズカラーでミニッツトラックを描いており、ブラックグラデーションの上でとても映える。

ブラックのラバーストラップはセラミックベゼルと一体になっているほか、ターコイズのステッチをあしらった。ダイヤルのターコイズと連動した美しい統一感をもたらす。

自動巻き機械式のムーブメントは、38mmモデルが「オメガ コーアクシャルマスター クロノメーター 8800」でパワーリザーブは約55時間、41mmモデルが「オメガ コーアクシャルマスター クロノメーター 8900」でパワーリザーブは約60時間。どちらのムーブメントも、スイス連邦計量・認定局（METAS）の認定を受けたマスター クロノメーターだ。コート・ド・ジュネーブ（ジュネーブウェーブ）の装飾や、ロジウム加工のローターとブリッジなど仕上げも美しい。

ケース素材：ステンレススチール

ケースサイズ（38mmモデル）：直径38mm×厚さ12.36mm

ケースサイズ（41mmモデル）：直径41mm×厚さ13.26mm

風防：ドーム型強化サファイアガラス（両面無反射加工）

裏ぶた：シースルーバック

ストラップ：ラバー

防水性能：15気圧

