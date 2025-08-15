ブライトリングのアスレジャーウォッチ「エンデュランス プロ」、アイアンマン・レースを記念した2本の限定ピース

スイスの時計ブランド「ブライトリング」は、2021年から耐久レース「IRONMAN Triathlon（アイアンマン トライアスロン）」の公式高級時計パートナーを務めている。今回、パートナーシップの継続と合わせて、2025年9月と11月に開催されるアイアンマン トライアスロンを記念したアスレジャーウォッチ「エンデュランス プロ」の限定タイムピースが発表となった。

ENDURANCE PRO IRONMAN ワールドチャンピオンシップ 2025 エディション

ENDURANCE PRO IRONMAN ワールドチャンピオンシップ 2025 エディション（E823105A1M1S1）

2025年9月14日にフランス・ニースで開催の男子レース、および10月11日にハワイ・カイルアコナで開催の女子レースを記念した1本。限定500本、価格は64万9,000円。

グレーの文字盤には、6時の位置にこの大会独自のIRONMANロゴを配置。ニースとハワイの自然を象徴するワシとカメを描き、IRONMANアスリートが目標に向けて努力するために必要な内なる強さと忍耐力を表現したという。ブルーのラバーストラップにも、IRONMANロゴが入っている。

ムーブメントにはクォーツ式の「キャリバー ブライトリング82」を搭載。COSC（スイスクロノメーター）認定を受けたクロノメーターであり、温度補正機能を持つ。クロノグラフは1/10秒、30分計。そのほか、ソーラーコンパス、デイト表示、パルスメーターなどを備える。

ケース素材：チタン

ケースサイズ：直径44mm×厚さ12.5mm

風防：サファイアクリスタル（両面無反射コーティング）

ストラップ：ラバー

防水性能：10気圧

ムーブメント：クォーツ式「キャリバー ブライトリング82」

ENDURANCE PRO 2025 IRONMAN 70.3 ワールドチャンピオンシップ 2025 エディション

ENDURANCE PRO 2025 IRONMAN 70.3 ワールドチャンピオンシップ 2025 エディション（X823101K1C1S1）

スペイン・マルベーリャで開催されるIRONMAN 70.3世界選手権（女子レースは2025年11月8日、男子レースは11月9日）を記念した1本。限定300本、価格は57万2,000円。

ケース素材の「ブライトライト」は、ブライトリング独自のもの。ポリマー樹脂とファイバーからなり、を混ぜ合わせた強固な合成素材で、チタンの約3分の1、ステンレススチールの約6分の1という軽さ。もちろん耐久性も高く、耐傷性・耐磁性・低アレルギー性・耐熱性にも優れる。

ターコイズカラーの文字盤では、センターのクロノグラフ針やサブダイヤルの針などにオレンジのアクセント。6時位置には「IRONMAN 70.3 ワールドチャンピオンシップ」のロゴを配し、このロゴは自然に囲まれたアンダルシア文化を象徴するアーチ状の扉と装飾タイルを描いている。ムーブメントはクォーツ式「キャリバー ブライトリング82」だ。