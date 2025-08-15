マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
夏の免疫力に半数が関心。免疫力アップのために約6割が摂取している食べ物が明らかに

AUG. 15, 2025 14:00
Text : フォルサ
イー・クオーレはこのほど、「『夏の免疫力』に関する意識・実態調査」の結果を発表した。同調査は7月24日～25日、全国の20～69歳の男女1,000名を対象に、インターネットで実施した。

  • 今年(2025年)の夏の暑さについて、例年と比べてどのように感じていますか

今年(2025年)の夏の暑さについて、例年と比べてどのように感じているか尋ねたところ、77.9%が「例年より異常に暑いと感じる」「例年より暑いと感じる」と回答した。暑さによる体への影響について聞くと、最も多かった回答は、「疲労感を強く感じるようになった」(44.9%)だった。

今年の夏に、体調を崩したと感じたことのある割合は31.1%だった。最も割合が高かったのは30代女性で42.0%が体調を崩したと答えている。

  • 今年の夏に体調を崩したと感じたことはありましたか

体調不良を経験した人に、何回体調を崩したかを聞いたところ、最も多かったのは「2～3回」(40.5%)だった。平均回数は2.8回と、一度体調不良になった人は繰り返し体調不良になる傾向がある。

  • 今年の夏、何回くらい体調を崩したと感じましたか

体調不良の症状は、「夏バテのような強いだるさ・倦怠感」(53.4%)が最も多く、「風邪のような症状」(36.3%)、「睡眠の不調」(32.8%)と続いた。

  • 今年の夏の体調不良について、どのような症状がありましたか

「夏の免疫力」というキーワードが自分にとって気になるテーマかどうかを聞くと、55%が「気になる」「やや気になる」と回答した。そのうち31.2%が実際に免疫力の低下を実感している。

実際に免疫力を高めるために取り組んでいることを尋ねたところ、最も多かったのは「十分な睡眠をとるようにしている」(54.5%)で、「免疫力を意識した食べ物(食品)を摂っている」(31.6%)が続いた。

  • 実際に免疫力を高めるために意識的に取り組んでいること

免疫力向上のために積極的に摂取している食品は、「ヨーグルトおよびヨーグルトドリンク」(63.0%)が最も多く、「納豆」(61.6%)が続いた。

  • 実際に免疫力を高めるために、意識して摂取している食べ物・飲み物

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

