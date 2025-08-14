より機能的で上質なソフトラゲージに注目、プロテカが届ける5選

バッグメーカーのエースは、日本製トラベルバッグブランド「PROTECA(プロテカ)」から、旅をより快適にするソフトラゲージを5モデルをラインナップ。

ソフトラゲージは、布製ならではの軽さや収納利便性を備えており、樹脂製スーツケースとは異なる使い勝手の良さが魅力。同社では、軽量モデルや大容量モデル、定番商品の新色まで、幅広いニーズに対応するモデルを取り揃えている。

ソリエ3

上質な素材感と、ブラウンのワントーンが洗練された印象を演出する。本体には日本製の高密度ポリエステルを採用しており、上部には手に馴染む革製ハンドルをあしらっている。外装と内装の蓋側にはファスナー付きポケットを備えているため、スムーズな荷物の出し入れが可能。

ソリエ3

ソリエ3カジュアル

持ちやすい2本手ハンドルがついており、買い物時にも便利な仕様。フロントの2段ファスナーポケットや、サイドのマチ付きポケットなど、外装に使い勝手のよいポケットを多数配置した。本体の日本製高密度ポリエステルが上質な質感を演出する。

また、開口部のサイドは、開閉範囲を調節できるマジックテープが付いているため、シーンに応じた使い分けに対応している。

ソリエ3カジュアル

マックスパスソフト4

機内持ち込みサイズでありながら42Lの大容量を確保した。14インチのノートPCも収納可能で、出張にも便利な仕様。サイドハンドルが荷物の上げ下ろしに役立ったり、ボトムパンを走行時に安定するように工夫したりと、細部までこだわりが詰まった一台。

背面のデッドスペースには、ペットボトルや折り畳み傘も収納できる。

マックスパスソフト4

フィーナRF

リサイクル素材を使用して環境に配慮した、軽量タイプのソフトラゲージ。ポリカーボネート製の支柱を用いたボディが、衝撃を受けるとしなる構造をしているため、1.8kgと軽量でありながら、高い耐久性を兼ね備えている。

フィーナRF

アクトーイ2

素材同士の組み合わせが際立つデザインのソフトラゲージ。旅先で急に荷物が増えた場合でも、前面の荷室を拡張させることで、最大110Lの大容量を確保する。内装には、荷物を固定するベルトや中仕切りなどの機能性も盛り込んだ。

アクトーイ2

上記5モデルには、静かでなめらかな走行を叶える「サイレントキャスター」と、不意なスーツケースの走行をワンタッチで防ぐ「マジックストップ」がついてくる。