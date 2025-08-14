マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
より機能的で上質なソフトラゲージに注目、プロテカが届ける5選

AUG. 14, 2025 10:30
Text : 岩木華子
バッグメーカーのエースは、日本製トラベルバッグブランド「PROTECA(プロテカ)」から、旅をより快適にするソフトラゲージを5モデルをラインナップ。

ソフトラゲージは、布製ならではの軽さや収納利便性を備えており、樹脂製スーツケースとは異なる使い勝手の良さが魅力。同社では、軽量モデルや大容量モデル、定番商品の新色まで、幅広いニーズに対応するモデルを取り揃えている。

ソリエ3

上質な素材感と、ブラウンのワントーンが洗練された印象を演出する。本体には日本製の高密度ポリエステルを採用しており、上部には手に馴染む革製ハンドルをあしらっている。外装と内装の蓋側にはファスナー付きポケットを備えているため、スムーズな荷物の出し入れが可能。

  • ソリエ3

  • No.12872(31L)、ブラウン(新色・8月中旬発売予定)、6万2,700円

ソリエ3カジュアル

持ちやすい2本手ハンドルがついており、買い物時にも便利な仕様。フロントの2段ファスナーポケットや、サイドのマチ付きポケットなど、外装に使い勝手のよいポケットを多数配置した。本体の日本製高密度ポリエステルが上質な質感を演出する。

また、開口部のサイドは、開閉範囲を調節できるマジックテープが付いているため、シーンに応じた使い分けに対応している。

  • ソリエ3カジュアル

  • No.12882(29L)、ブラウン(新色・8月中旬発売予定)、5万6,100円

マックスパスソフト4

機内持ち込みサイズでありながら42Lの大容量を確保した。14インチのノートPCも収納可能で、出張にも便利な仕様。サイドハンドルが荷物の上げ下ろしに役立ったり、ボトムパンを走行時に安定するように工夫したりと、細部までこだわりが詰まった一台。

背面のデッドスペースには、ペットボトルや折り畳み傘も収納できる。

  • マックスパスソフト4

  • No.12112(42L)、オレンジ、6万4,900円

フィーナRF

リサイクル素材を使用して環境に配慮した、軽量タイプのソフトラゲージ。ポリカーボネート製の支柱を用いたボディが、衝撃を受けるとしなる構造をしているため、1.8kgと軽量でありながら、高い耐久性を兼ね備えている。

  • フィーナRF

  • No.12821(18L)、ブラック、4万7,300円

アクトーイ2

素材同士の組み合わせが際立つデザインのソフトラゲージ。旅先で急に荷物が増えた場合でも、前面の荷室を拡張させることで、最大110Lの大容量を確保する。内装には、荷物を固定するベルトや中仕切りなどの機能性も盛り込んだ。

  • アクトーイ2

  • No.12104(95/110L)、ネイビー、6万6,000円

上記5モデルには、静かでなめらかな走行を叶える「サイレントキャスター」と、不意なスーツケースの走行をワンタッチで防ぐ「マジックストップ」がついてくる。

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

