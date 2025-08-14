三菱UFJも引き上げで話題、最大2.0%にものぼる「夏の定期預金」金利上乗せキャンペーン5選

三菱UFJ銀行が、1年ものの定期預金金利を1.0%に引き上げるキャンペーンを開始。2005年のグループ発足以降、最高の金利と話題になっています。日銀の利上げ以降、各金融機関の口座獲得競争は激しさを増し、毎年行われている夏の定期預金キャンペーンもお得な施策が目白押し。中には最大2.0%にものぼる金利を提供している機関もあります。

そこでこの記事では、主要銀行から厳選した5つのキャンペーンをご紹介します。

定期預金の金利がお得な銀行は?

夏のボーナス時期に合わせ、各銀行では金利を引き上げるキャンペーンを実施しています。ここでは、期間は6ヶ月から最長5年、金利は最大2.0%にものぼるお得な定期預金を5つセレクトしました。それぞれの詳細を見ていきましょう(金利はすべて税引前)。

1．イオン銀行

イオン銀行では、”新AEON Payリリース”を記念して、「夏の定期預金 金利上乗せキャンペーン」を実施しています。

キャンペーン期間中に新たに預け入れをした定期預金が対象で、店頭表示金利に1年もの定期預金は年0.32%、5年もの定期預金は年0.17%が上乗せされます。

たとえば、2025年7月1日(火)現在の店頭表示金利は1年ものが年0.45%、5年ものが年0.70%でしたので、キャンペーン金利はそれぞれ以下のようになります。

・1年もの定期預金: 年0.77%

・5年もの定期預金: 年0.87%

なお、店頭表示金利は金利情勢によって予告なく変更する可能性があります。期間中に自動継続となった定期預金明細はキャンペーン対象外で、預け入れはイオン銀行店舗、インターネットバンキング、イオン銀行ATMより行えます。キャンペーン期間は、2025年7月1日(火)～8月31日(日)です。

2．Olive(三井住友銀行)

三井住友銀行のOliveでは、先着100万名限定で6ヶ月もの円定期預金の金利キャンペーンを実施中。

キャンペーン期間中にOliveの預金残高を増やしつつ、6ヶ月もの円定期預金に預け入れると、通常の金利は年0.25%ですが、Oliveをお持ちの方はキャンペーン特典として年0.75%相当のVポイントが加算され、合計年1.0%相当が付与されます。

そして、Oliveで給与受取がある方は、キャンペーン特典としてさらに年1.0％相当のVポイントが加算され、合計年2.0%相当が付与されます(これからOliveで給与受取をしても適用される)。

なお、本キャンペーンの特典進呈対象となる金額は、6ヶ月もの円定期預金に預け入れた金額のうち、円預金残高(※)の増加額までとなります。キャンペーン期間は、2025年7月1日(火)～8月31日(日)です。

(※)「エントリーしたOliveアカウント契約口座(普通預金)の残高」と「同一支店の定期預金口座の残高」の合計

3．SBI新生銀行

SBI新生銀行では、店頭限定で「夏の金利アップ円定期預金キャンペーン」を実施しています。金利は、「パワーダイレクト円定期預金100+キャンペーン上乗せ金利年0.10％」が適用されます。

たとえば、2025年6月13日(金)は、通常の金利にキャンペーン上乗せ金利が加算され、以下のような金利が適用されました。

・6ヶ月もの円定期預金: 年1.10%

・1年もの円定期預金: 年0.95%

ただし、実際の預け入れ時のパワーダイレクト円定期預金100の金利は、変動する可能性があるため確認が必要です。また、キャンペーンに参加するには、以下の条件を全て満たす必要があります。

・キャンペーン期間中、SBI新生銀行店舗にてパワーフレックス円定期預金6ヶ月もの もしくは1年ものを、1回の取引で1000万円以上申し込むこと

・申し込みは新規資金であること

・申し込み時に、資産運用相談シート「コンサルティングにあたってのお伺い」を記入すること

キャンペーンは1人1回限り、期間は2025年6月13日(金)～9月30日(火)です。

4．三井住友信託銀行

三井住友信託銀行では、「夏の円貨定期預金 金利優遇キャンペーン」を実施しています。同行と初めて取引する場合も、すでに取引がある場合もいずれも利用できます。

キャンペーン期間中に「新型定期預金＜グッドセレクト(固定型)＞」へ下記いずれかの手続きを行うと、定期預金の金利が優遇されます。

・新規預け入れ: 新たな資金で1契約100万円以上預け入れる

・満期資金振替: キャンペーン期間中に満期を迎える円貨定期預金の資金に、新たな資金100万円を増額する

キャンペーン金利は5年もの、2年もので以下のように設定されています。

・5年もの定期預金: 1000万円以上で年1.20%、100万円以上1000万円未満で年1.00%

・2年もの定期預金: 1000万円以上で年1.00%、100万円以上1000万円未満で年0.80%

キャンペーン期間は、2025年7月1日(火)～8月29日(金)です。

5．UI銀行

UI銀行では、「はたらくサイフ(普通預金)」リリース記念として、「Anniversary定期預金キャンペーン」を実施中。1年もの円定期預金(キャンペーン定期)に預け入れると、通常金利年1.00%にキャンペーン金利年0.35%が上乗せされ、年1.35%の金利が適用されます。

預け入れは1人につき1口100万円まで、対象は期間中にUI銀行で新規口座を開設し、「はたらくサイフ(普通預金)」へ切り替えをした人です。

なお、通常金利は6月18日(水)時点のものであり、毎週見直しが行われます。キャンペーン期間は、2025年6月18日(水)～9月30日(火)です。