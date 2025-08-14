これからの時代、ペアローンでタワマンを買った夫婦が陥る「利上げ地獄」の中身

インフレ、人手不足、外国人投資家の参入……。さまざまな要因で、現在、不動産価格は高騰しており、もはや東京のマンションは庶民の手に届かないぜいたく品になってしまいました。そんな「不動産・格差時代」において重要なのは「不動産の教養」。これがあるかないかで、格差が決まるのが、令和の新常識なのです。
そこでこの記事では、大手ディベロッパー×メガバンク×J-REIT元代表というキャリアがあり「不動産×金融」のすべてを知り尽くす牧野知弘氏の新刊『不動産の教室 富裕層の視点が身につく25問』の中から一部を抜粋してご紹介します。
今回のテーマは『ペアローンが陥る「利上げ地獄」』
金利上昇は、すでに理屈に合わない金額でタワマンなどの超高額マンションを買ったパワーカップルにも影響を及ぼします。
多くのカップルは夫婦ペアローンで超高額マンションを買っています。
このローンは、夫婦がそれぞれローンを組んで、物件を共有して買うもので、夫婦共働きが一般的になった現代ではよく利用されている仕組みです。
世帯年収が1500万円程度の夫婦が住宅ローンを組もうと金融機関に行くと、期間35年の変動金利型ローンで約1億円を貸してくれます。
融資基準は各金融機関で若干違いはありますが、年間返済額が年収の25%を上限にしています。つまり世帯年収1500万円ならば年間375万円、月額31万2,500円程度に収まることが必要です。
これを前提にシミュレーションすると金利が2%、元利均等返済で9433万円、 1%で1億1070万円が上限となります。大変な資金調達力です。
ですが、変動金利型ローンは、当然ですが金利が変動します。
このローンは短期プライムレートに連動する性質があります。
さてこれから例えば金利が2%から3%に上がるとどうなるでしょうか。年間返済額で60万6588円のアップ。金利4%と2%上がると、年間で126万2268円もの増額になります。さて大変な事態です。
金利が上がるということは生活物価も上昇基調にあるということです。
金利は上がらないなどとタカを括っていると、生活そのものが破綻することにもつながりかねないのです。
あまり背伸びをしたローン条件で買ってしまうと、利上げという当然起こりうるリスクに対して極めて脆弱な姿をさらしてしまうので注意が必要です。
ちなみに金融機関が貸してくれると言ったから大丈夫と思うのは誤りです。
金融機関はあなたの人生を保証しているのではなく、現状で返済が大丈夫かどうかだけを判断しているにすぎないのです。
また夫婦ペアローンにはもうひとつ落とし穴があります。
夫婦仲が悪くなる、離婚するといったリスクです。
今や夫婦の3組に1組が離婚する時代です。離婚の場合にやっかいなのが夫婦ペアローンなのです。
このローンは、互いが相手のローンに対して連帯保証人になっているので、いざ離婚となって身体は離れることができてもローンを分離することができません。
片方が相手のローンを引き受けることができない限り、物件は売却せざるを得なくなります。
物件価格が値上がり状況にあればよいですが、金利が上がり、返済負担が増したうえで、物件価格が下落してしまうと大変なことになります。物件売却後の残債について夫婦が(どんなに離れていても)共同で返済しなければならなくなるのです。
夫婦ペアローンに限らず、変動金利型住宅ローンには利上げが行われても一定期間返済額を据え置くものや上限金利を設けたものがあります。
しかし、返済総額が増える、返済期間を延ばすなどして調整をしているにすぎないものですから、やはり利上げはかなり大きな変動要因といえます。
いままで全く意識してこなかった金利がこれからの時代はおおいに頭をもたげてきそうです。
『不動産の教室 富裕層の視点が身につく25問』(牧野知弘/大和書房)
金利の上昇が不動産マーケットに与える影響は?／不動産バブルが下落に転じる「Xデイ」はいつ?／2030年の不動産はどうなる?／次に盛り上がる街の条件は?／持ち家が「消耗品」になるって本当?――誰もが気になるテーマを徹底網羅！実需、投資、ビジネスに効く現代必須の知識が、この一冊に。