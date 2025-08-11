トヨタが「日本が世界に誇る道」にこだわって「クラウン」を発信! 内容は?

トヨタ自動車の「クラウン」は、1955年に誕生した日本初の純国産乗用車だ。生誕70周年となる今年、16代目となる最新のクラウンは従来の“セダン”というイメージを一新し、クロスオーバー、スポーツ、セダン、エステートという4つのボディタイプからなるラインアップを完成させた。

そんなクラウンだけの車種専門ブランド発信拠点としてトヨタが展開しているのが「THE CROWN」だ。関東では「東京虎ノ門」「横浜都筑」「千葉中央」、中部では「愛知高辻」、関西では「大阪千里」、九州では「福岡天神」の計6店舗がオープンしている。

トヨタではクラウン70周年の感謝を込めて、「THE CROWN」をベースに美しい景色や自然、日本らしい文化や歴史などが味わえる「日本が世界に誇る道」を実際にクラウンで走行し、日本の伝統を受け継ぎながら進化する工芸を体験する専門店特別試乗モニターキャンペーン「47ROADS BY CROWN -THE EMOTIVE JOURNEYS-」を開催した。その目的と内容は? 関西と中部で行われたプログラムを実際に体験してきた。

THE CROWN 大阪千里から嵐山高雄パークウェイへ

関西地区のスタート地点となったのは、1970年の「EXPO’70」(大阪万博)のシンボル「太陽の塔」が今もそびえる万博記念公園にほど近い「THE CROWN 大阪千里」。店舗外観は独特な丸い形状になっていて、店内にはマットメタルのセダンとエステートの2台のクラウンが鎮座していた。

「THE CROWN 大阪千里」

川口拓也ゼネラルマネージャーによると「THE CROWN 大阪千里」は、「THE CROWNの全店舗の中でも最もコンパクトなお店なので、しっかりとお客様に対応できるよう、専門店唯一の完全予約制としています。その結果として商談がスムーズに進み、成約率も高くなっています。店内には季節ごとの大阪のモチーフを落とし込んだスペースがあり、今回の6月～8月期は、水の都・大阪らしい“水の景色”をテーマにしています」とのこと。万博公園の池や天神祭の舞台となる大河(旧淀川)、かき氷や“ところてん”などの水菓子、天満切子グラスなどの水をイメージしたオブジェが、和モダンのアートな空間を作り出していた。

THE CROWN大阪の川口拓也ゼネラルマネージャー

京都に向けてドライブしたのは、ハイブリッドの高性能版「クラウンクロスオーバーRS」。2024年の一部改良でインテリアにピアノブラックや金属調の加飾が施されており、明るいブラウン×ブラックの内装は初期モデルに比べてより高級感が増した印象だ。

大阪～京都の「47ROADS」として選択したのは「嵐山高尾パークウェイ」の峠道。この日はあいにくの雨天だったが、ルート途中にあるもみじのトンネルでは、濡れた新緑の中を走るプレシャスブロンズ&ブラックルーフの2トーンボディが、しっとりとした雰囲気によくマッチしていた。

RSが搭載する2.4Lターボ デュアルブーストハイブリッドシステムは、アクセル操作に対する駆動力の遅れが少ないので、次々と迫るコーナーをクリアしていくのが楽しい。E-Fourアドバンス(電気式4WD)はリアに強力なトルクが配分(最大で80％)されるので、コーナーで鼻先がスイッと向きを変える旋回性能や、上り坂でもトラクションがしっかりと路面に伝わっている感触が味わえる。こうした場面では2.4L直4ターボエンジンがきっちりと仕事をこなすのだが、数あるトヨタエンジンの中でも出色のサウンドを聴かせてくれるので、これもまたよし、だ。

老舗和傘でミニサイズ卓上照明製作を体験

嵐山高雄パークウェイを堪能してたどり着いたのは、京和傘の匠「日吉屋」さん(京都市上京区)。江戸時代から160年以上、日本の美の伝統を守り続けた老舗の工房で、ここで京和傘の構造をいかしたミニサイズの卓上照明「古都里」を製作するという体験だ。

ミニ古都里のサイズは直径14cm。細い竹の骨組みに両面テープを貼り付けたのち、好きな色や絵柄の和紙をぐるりと巻き付けるという作業で、30分ほどで完成。思いのほか出来栄えが良かったので大満足だ。

工房では和傘の製作現場を見ることができ、また店舗には大小の和傘のほか、桜やイチョウを形どったオリジナルの和傘や、「古都里」の超高級版ともいえる照明器具が置かれていた。お値段はなかなかのものだが、インバウンドのお客さんが購入していくことも多いのだとか。

桜の花をモチーフにした和傘

工房では和傘の製作現場も見学できた

さて翌日は、中部地区を担当する「THE CROWN名古屋高辻」をスタート地点として、中山道を通り、岐阜で手漉き和紙製作を体験する予定だ。

フロントガラスに東寺の五重塔が見える