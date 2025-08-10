マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
年会費値上げの「Marriott Bonvoy アメックス」は継続か、解約か。代替カードを探す

AUG. 10, 2025 17:30
Text : 池田星太
8月5日、Marriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・カードとMarriott Bonvoy アメリカン・エキスプレス・プレミアム・カードの年会費改定が発表され、大幅に値上げされることになりました。同時にサービス内容も拡充されますが、実質的に値上げの影響が大きく、現カードホルダーは継続保有か、解約か、大きな判断を迫られそうです。本記事では、改定内容の詳細を確認しながら、継続の条件、代替カードについて検証します。

料金・サービスの改定内容

年会費が8万円超えの大幅アップ

まずは両カードの改定前後の年会費を見てみましょう。

特にプレミアムカードは年会費が33,000円(税込)アップし、年会費の負担感が相当大きくなっています。

無料宿泊特典の利用条件が150万円から400万円に

Marriott Bonvoyアメックスで一番注目の特典である無料宿泊特典について、大幅に条件が悪化しています。

  • ※1 2025/8/21～2026/10/26の移行期間は150万円以上の利用で最大50,000ポイント、※2 2025/8/21～2026/10/26の移行期間は150万円以上の利用で最大75,000ポイント

注目すべきは、無料宿泊特典を得るための年間カード利用額が、一般カードでは150万円から250万円に、プレミアムカードでは150万円から400万円へと大幅に引き上げられた点です。条件が格段に厳しくなり、多くのホルダーがこの時点でふるい落とされそうです。 一方で、無料宿泊特典で得られるポイントは増えました。これにより、いままで選択できなかった、より上位のホテルでの無料宿泊も可能になります。

Marriott Bonvoyの上級会員資格がアップグレード

カードを保有するだけで付与されるMarriott Bonvoyの上級会員資格についても、条件が変更されました。

上級会員資格は、一般カードの自動付与がシルバーエリートからゴールドエリートにアップしました。一方で、プレミアムカードはゴールドエリート会員がそのままという結果に。また、プラチナエリートの獲得条件も年間500万円以上の利用と条件が厳しくなりました。個人的には条件なしでプラチナエリートであれば、年会費と条件の上昇に見合ったと感じます。

ポイント還元の付与条件が変更

ポイント還元の条件は、一般カードで改良と改悪の両方があり、プレミアムカードで改悪されています。特に公共料金・国税の支払いによる還元率が0.5倍に、事業用決済は還元対象外となりました。(ただし、事業用決済はカード付帯特典の積算金額の対象となります。)

  • ※1 対象航空会社26社の航空券を円建てで対象航空会社のウェブサイトなどから直接カードで購入された場合のみ、※2 カード特典獲得の積算対象

プレミアムカードにダイニングキャッシュバック20%が追加

プレミアムカードの新特典として、ダイニング予約サービス「ポケットコンシェルジュ」の利用で、毎回20%(半年ごとに最大5000円)のキャッシュバック特典が追加されました。

ポケットコンシェルジュのキャッシュバック特典は、アメックスの一部のプロパーカードに付帯されている特典になります。

継続か、解約か、ダウングレードか?

継続するか悩まれている方も多いとは思いますが、シンプルに無料宿泊特典を獲得できるか、無料宿泊特典に年会費に見合った価値を感じるか、といった条件が見えてきます。

アメックス・プレミアムを維持してよい方

  • 年間400万円以上利用可能な方
  • 75,000ポイントの無料宿泊特典が欲しい方

プレミアムから一般カードへダウングレードした方がよい方

  • 年間250万円以上利用可能な方

解約を検討した方がよい方

  • 年間250万円以上の決済が難しい方
  • 無料宿泊特典と年会費が見合わないと感じる方
  • 公共料金・国税・事業用決済でポイントを貯めていた方

年会費は上がっても無料宿泊特典の価値が大きいと感じるかどうかは、人それぞれです。

無料宿泊特典付き！乗り換え先の最有力はこのカード

クレジットカードの利用で無料宿泊特典が得られるカードは他にもあります。

無料宿泊特典狙いの方

  • ヒルトン・オナーズ アメリカン・エキスプレス

ヒルトン・オナーズ・アメックスは、期間中150万円以上の決済とカード継続で、ウィークエンド無料宿泊特典1泊分が毎年プレゼントされます。また、上級会員資格であるヒルトン・オナーズ・ゴールドステータスが自動付与されます。

年会費は16,500円(税込)、家族カードも1枚目無料など、保有のハードルもMarriott Bonvoyアメックスに比べて低く、乗り換え先としては最有力候補ではないでしょうか。

  • アメックス・プラチナ

アメックスの上位カード。年会費は165,000円(税込)で、家族カードは4枚まで無料です。 カード更新ごとに、国内対象ホテルで1泊できる無料ペア宿泊券がプレゼントされます。年会費は上がりますが、宿泊特典を得るための利用条件がありません。

Marriott Bonvoyゴールドエリートなど、提携ホテルでメンバーシップの上位資格を得られるほか、厳選ホテルでのお部屋のアップグレードなどの特典も充実しており、旅を重視する方にこそおすすめしたいカードです。羽田空港に7月に開設された「センチュリオン・ラウンジ」が使えるのも魅力です。

国税支払い狙いの方

  • LUXURY CARD

税金での高還元を狙っている場合には、LUXURY CARDも候補に上がります。 LUXURY CARDは、税金の支払いで、ブラックカード(年会費110,000円)で1.25%、ゴールドカード(年会費220,000円)で1.5%の高還元が得られます。(※決済金額の条件あり。)

無料宿泊特典こそありませんが、ホテルグループのステータスマッチや、グローバルホテル優待など、ホテル関連の優待も充実しています。

池田星太

池田星太

いけだせいた

株式会社Nobol代表。大人のクレジットカード＜オトクレ＞編集長、キャッシュレス・クレジットカード専門家。一般カードからゴールドカード、ブラックカードまで幅広く利用し、取材などを通じて、利用者に役立つ情報をメディア・雑誌で発信中。

この著者の記事一覧はこちら
※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

