「中古億ション」の割合、都心3区は半数近くに - 23区で0.0%は1区にとどまる

AUG. 09, 2025 07:00
Text : フォルサ
LIFULLが運営するLIFULL HOME'Sは8月7日、東京23区における中古流通価格1億円以上の「中古億ション」に関する調査結果を発表した。

  • 東京23区：中古億ション割合

LIFULL HOME'Sに掲載された東京23区の中古マンションのうち、1億円を超える「中古億ション」の割合を調べたところ、2015年には1.0%だったが、2025年(1～6月)に15.5%まで上昇し、約7戸に1戸が億ションとなっていることがわかった。

中古億ション割合を区ごとに見ると、最も多かったのが「港区」(54.5%)で、「千代田区」(51.2%)、「中央区」(44.7%)と続いた。都心3区で中古マンションの半数近くが億ションとなっている。

一方、23区のうち10区は、中古億ションの割合は5%未満で、足立区(0.0%)、江戸川区(0.4%)、葛飾区(0.2%)など城北・城東エリアでは極めて少ない状況だった。

  • 東京23区：中古億ション割合の高い区ランキング

2019年～2025年6月における、LIFULL HOME'Sに掲載された首都圏の中古億ションへの「問合せ数」を駅別に集計した「中古億ションへの問合せ数が多い駅ランキング」では「勝どき」が1位、「白金高輪」が2位、「広尾」が3位となった。

  • 首都圏：中古億ションへの問合せ数が多い駅ランキング

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

