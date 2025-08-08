マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
「セリカ2000GT」など10台が集結! KINTOが旧車のファンミーティング開催

AUG. 08, 2025 11:30
Text : 藤田真吾
KINTOは運営する旧車コミュニティ「Vintage Club by KINTO」のファンミーティングを開催した。会場には「セリカリフトバック 2000GT」などの貴重な旧車10台が集結。参加者が試乗を楽しんだ。

  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング

    KINTOは7月26日、愛知県の「トヨタ博物館」で「Vintage Club by KINTO」のファンミーティングを開催。会場には貴重な旧車10台が集結した

どんなクルマが集まった?

「Vintage Club by KINTO」は今年で活動開始から4年目。今回が初めてのファンミーティング開催となった。参加者は10組18名。参加者募集には20～60代の幅広い世代から応募があり、倍率は約8.5倍に達したという。

  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング

    ファンミーティングの様子

今回は「Vintage Club by KINTO」が「特選旧車レンタカー」で取り扱う旧車ラインアップ全10台が会場に集結。参加者は好きな5台を選び、一般道で試乗を楽しんだ。集まった車両は以下の通りだ。

  • JZX100 ツアラーV

  • TE27 カローラレビン

  • セリカリフトバック 2000GT

  • ソアラ 2.8GT-Limited(AT)

  • ランドクルーザー70 ZX

  • セリカXX 2000GT

  • 初代セルシオB仕様(AT)

  • アルテッツァ RS200 Zエディション

  • 80スープラ RZ

  • 70スープラ ノーマルレストアVer.

  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング
  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング

大阪から駆け付けた参加者は、「最近では見かけることすらないクルマを5台も運転することができて、非常に良い経験ができました。(試乗では)そのクルマに詳しい方が同乗してくださるおかげで安心して乗ることができました。特にカローラとセリカリフトバックは、難しそうという不安からレンタルできていなかったので、今回体験することができてよかったです」とコメント。乗りたくても運転の不安があって乗れなかった憧れのクルマに乗れた喜びが伝わってくる。

  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング
  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング
  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング
  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング
  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング
  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング
  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング
  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング
  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング
  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング
  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング
  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング
  • 「Vintage Club by KINTO」のファンミーティング
