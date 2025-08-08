【旧車の"あるある"調査】最も多かった"あるある儀式"は「暖気」や「独自の⚫︎⚫︎ルーティン」

旧車に特化した買取サービス「旧車王」を運営するカレント自動車はこのほど、旧車に興味のある56人を対象に「旧車のあるある」に関するアンケートを実施した。

■調査背景

旧車を所有することは、単なる"移動手段"を超えた特別な体験だ。

最新の車では味わえない独特の操作感やクセ、それにまつわる"日常の儀式"や"思わぬトラブル"も旧車ライフの魅力のひとつとなる。

そんな旧車とのリアルな日常を探るべく、旧車王では今回、旧車オーナーやファンを対象に「旧車あるある」に関するアンケート調査を実施した。

■最も多かった"あるある儀式"は「暖気」や「独自のエンジン始動ルーティン」

旧車オーナーにとって、エンジンをかけるまでの準備は「儀式」のようなもの。最も多かったのは「暖気」で、半数以上が「アイドリングが下がるまで待つ」と回答した。

また、チョーク操作やアクセルワークなど「独自ルーティン」を持つ人も多く、旧車特有のクセや操作性を楽しんでいる様子がうかがえる。加えて、液漏れチェックやボディ下をのぞくなどの“安全確認"もルーティン化していることが特徴だ。

さらに「コンビニに斜めに入る」や「燃料計を信じず体感で判断」など、最新の車ではなかなか見られない行動も"あるある"として挙げられた。

■信号待ちでの"注目され具合"には、照れと誇りが交錯

信号待ち中の視線については、「気にならない」と答えた人が約半数で最多だった。

一方で、「照れる」「恥ずかしい」と感じている人が26.8%、「嬉しい」「話しかけられるのが好き」という人も12.5%おり、"視線を浴びる"ことに対する反応は人それぞれ。

中には「コンビニでマフラー音を褒められた」といったエピソードもあり、旧車が他人との思わぬ交流のきっかけになることも。誇りと照れが入り混じる、旧車オーナーらしいリアルな声が浮かび上がった。

■"旧車トラブル"あるある1位は「雨漏り」や「電装不良」

最も多かったトラブルは「雨漏り・水漏れ」で、続いて「電装系のトラブル」「異音」が同率で2位という結果に。

特に、ライトが突然点かなくなる、エアコンが効かないなど、現代車では考えにくい不具合も"あるある"として受け止められているのが特徴だ。

また「黄ばみ」「オーバーヒート」「ドア固着」「燃料詰まり」なども上位にランクインし、トラブルを含めて"楽しむ姿勢"が垣間見えた。一方で、14票は「特にトラブルなし」と答えており、しっかりメンテナンスされているであろう個体の多さもうかがえる。

■「愛車を洗車・磨きながら眺めている時」が、まさに最高!

旧車に乗っていて「最高の瞬間だな!」感じることについて、最多は「愛車を洗車・磨きながら眺めている時」で35.7%に。まさに"眺めて楽しむ"旧車の醍醐味が表れた結果だ。

続いて「憧れの道をドライブ」「故障からの復活」が同率で2位となり、旧車と"苦楽を共にする"体験に価値を見出す傾向がうかがえる。

ターボ音や整備後の快走など、体感的な快感を挙げる人も多く、「自分で手をかけた分だけ愛着が深まる」という旧車ライフならではの魅力が読み取れた。中には「同じ車とすれ違わないことが最高」という声もあり、"唯一無二感"も旧車の大きな価値のようだ。

■調査まとめ

同調査からは、旧車オーナーたちの“日常の中の非日常"が垣間見える結果となった。

最新車にはないクセや不便さ、注目されることの照れや喜び、そして苦労を乗り越えた時の達成感。旧車ライフは、単なる所有や移動を超えた“体験"そのものと言えるだろう。

■調査概要

・調査機関：自社調査

・調査対象：旧車に興味のある男女56名

・調査期間：2025年7月24日〜7月29日

・調査方法：インターネット調査

・調査内容：Q1. ついついやってしまう、あなたの“旧車の儀式"はありますか? Q2. 信号待ちなどで、周囲の視線を感じたことはありますか?どんな気持ちになりますか? Q3. 旧車との暮らしで「これは旧車あるあるだな」と思った、予期せぬトラブルはありますか? Q4. 旧車に乗っていて「最高の瞬間だな!」と感じるのはどんな時ですか?

