ルミノックスの新ストア「Luminox Lounge」を見てきた - 2025年8月8日オープン

2025年8月8日、米国のウォッチメーカー「ルミノックス（Luminox）」のフラッグシップショップ「Luminox Lounge」がオープンする。先だってメディアに公開された店内から、多彩な展示モデルで写真で紹介しよう。

Luminox Lounge（ルミノックス ラウンジ）のロケーションは東京都港区の南青山。最寄り駅は地下鉄の表参道駅だ。良い意味で飾り気のないシンプルなブティックは、店内をモノトーン調でまとめつつ、美しくディスプレイされたルミノックスの腕時計が世界観を語っている。

Luminox Lounge（ルミノックス ラウンジ）の外観

Luminox Lounge（ルミノックス ラウンジ）の店内

ブランドの直営店で買い物をするメリットは、信頼性もさることながら、そのブランドや各モデルに精通したエキスパートなスタッフがそろっていることだろう。モデルの特徴や背景のストーリーを知って購入できるので、愛着も増すというものだ。

お目当てモデルの指名買いでなくても、会話を通してその人の好みやスタイルに合うモデルを選んでくれる点も、買ったあとから長く続く満足感につながる。もちろん、数年後に愛機をオーバーホールに出すときも、安心して任せられる。

店内のカウンター

ルミノックスといえば、米海軍特殊部隊ネイビーシールズとのパートナーシップでも有名。ネイビーシールズからの要望を実現した腕時計を納品するなど、特に頑丈な時計という面では折り紙付きだ。

ラインナップとしてはブラック系のモデルが多いのだが、暑い時期はホワイトベゼルやホワイトストラップのモデルの人気が高まる。実機を目にして、腕に巻いてみるいいチャンスだ。また、最大25年もの間、昼夜を問わず光源なしで自発光を続ける独自の「ルミノックス・ライト・テクノロジー（LLT）」についても、実際の時計が発光している様子を確認できる。

最新作となる「MIL-SPEC 3350 SERIES」シリーズのカラーバリエーション（Ref.3359.SET）

柱の造形でもルミノックスの世界観を表現

ギャラリー（クリック／タップで拡大表示）

■ Luminox Lounge

東京都港区南青山5丁目9番10号 1F