過度な紫外線対策が「男性更年期」の悪化リスクを高める可能性

Dクリニックは、今年の猛暑による紫外線対策、そして「男性更年期」の関連性について、男性300名に対してアンケート調査を実施。結果を踏まえ、同クリニック院長の鈴木雄一郎医師が紫外線と男性更年期の関連性、そして対策について解説している。

同調査では約半数の人が昨年以上に紫外線対策を行っていると回答。具体的には「なるべく日陰を歩く」(24%)、「帽子を被る」(22%)、「日焼け止めを塗る」(21%)、「日中の外出を極力避ける」(17%)など、様々な対策が取られており、特に外出そのものを控えるという根本的な回避行動も一定の割合を占めていることがわかった。

これについて鈴木医師は「過度な紫外線対策は男性更年期症状の悪化リスクを高める可能性がある」とコメント。「紫外線によって体内に生成されるビタミンDには、テストステロンの分泌をサポートする働きが存在するため、紫外線を避けすぎると必要量のビタミンDの自発的な生成は難しく、結果として男性ホルモンの低下を招く可能性がある」という。

また紫外線のダメージを減らしながら男性更年期対策を行う方法としては、下記のような方法を安全で続けやすい範囲で実践することを推奨している。

1：時間帯別の使い分け

早朝（6:00-8:00）は日焼け止めなしで5-10分の短時間日光浴を行い、ビタミンD生成を促進。一方、日中（9:00-17:00）の外出時は日焼け止め（SPF30以上）、帽子、サングラスで徹底的にUV対策を行う。夕方（17:00-18:00）は再び軽いUV対策で短時間の日光浴ができる。

2：部分的露出による効果的な日光浴

外出時は顔や首など敏感な部位には日焼け止めを塗り、腕や足など一部分だけを5-10分間露出させてビタミンD生成を行う。その後は長袖や日傘でしっかりと紫外線をカット。これにより必要な日光は確保しつつ、肌へのダメージを最小限に抑えられる。

3：室内・木陰活用による安全な日光浴

強い直射日光を避けながら、木陰や軒下、ベランダなどで散乱光による日光浴を行う。また、室内でも窓際でカーテン越しの自然光を浴びることで、紫外ダメージを軽減させながら、ある程度のビタミンD生成効果を得ることができる。