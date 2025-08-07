マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Money )

【1位はどこ】東京都心の高級住宅街ベスト50、上位47カ所はたった3つの区に集中

AUG. 07, 2025 17:00
Text : 岩木華子
Share
Contents

不動産マーケティングプラットフォームを提供するマーキュリーは、新築マンションの分譲価格を軸に、東京都心の高級住宅街ランキングを作成。上位50の住宅街を発表した。

高級住宅街の分譲マンションは、過去においても相場では突出して高く分譲されており、新築マンションの価格高騰が続く近年の首都圏においてもその傾向は変わらない。特に麻布、赤坂、青山エリアは、高級住宅地としてのブランドを確立してきた。

そこで同社は、1995年以降に東京23区で供給されたマンションの分譲価格が、そのマンションが供給された年の東京23区の平均価格に対してどれ位高かったかを住戸ごとに計算。その数値を、町名単位でアドレス別に平均を抽出。価格指数としてまとめ、価格指数が高い順にランキング化した。なお、投資用のワンルームマンションは除く。

例えば価格指数が2だったとすると、新築分譲当時の東京23区の平均価格に対し2倍の価格で供給されたことになる。

  • 東京都心高級住宅街ランキング1～25位

  • 東京都心高級住宅街ランキング26～50位

アドレス別での1位は、港区の「麻布永坂町」で、23区の平均価格に対して3.97倍の価格差があることがわかった。このほかにも「麻布」と名の付くアドレスが50位以内に「元麻布」「麻布台」「麻布狸穴町」「西麻布」「南麻布」と5つが名を連ねている。青山と赤坂の2つの街とまとめた高級住宅街の呼称「3A」の一角として、ブランド力を発揮した。

また、江戸城を警護していた「大番組」に由来する千代田区の「番町」アドレスも上位10位までに「一番町」「六番町」「三番町」「四番町」の4カ所がランクイン。上位50位までには「一番町」から「六番町」までの全ての街があがった。

また上位の50アドレスから、最も高級住宅がが集まる区を分析すると、港区が最多の16カ所、次に千代田区が14カ所、そして渋谷区が13カ所と、この3区で上位50中43カ所を占める結果となっていることが判明した。

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      父が亡くなり兄弟3人で実家を相続、公平に『持ち分を3分の1ずつ』にしたら"取り返しのつかない事態"になってしまいました、いったいなぜ?
      ( Money )
      JUL. 31, 2025

    • 2

      Large
      富裕層向け「JAL Luxury Card」誕生、より多くのマイルと最上級のサービスを
      ( Money )
      AUG. 01, 2025

    • 3

      Large
      金利上昇で住宅ローンは「固定金利」にシフトする傾向、本当の正解は?
      ( Money )
      AUG. 05, 2025

    • 4

      Large
      空き家の窃盗被害が増加、山形県では94倍増の衝撃 - 被害に遭う空き家に共通する特徴とは
      ( Money )
      AUG. 05, 2025

    • 5

      Large
      70歳目前の資産運用、始めて5年で1,300万円の運用利益も“夢じゃない”ワケ
      ( Money )
      JUL. 29, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking