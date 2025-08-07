【1位はどこ】東京都心の高級住宅街ベスト50、上位47カ所はたった3つの区に集中

不動産マーケティングプラットフォームを提供するマーキュリーは、新築マンションの分譲価格を軸に、東京都心の高級住宅街ランキングを作成。上位50の住宅街を発表した。

高級住宅街の分譲マンションは、過去においても相場では突出して高く分譲されており、新築マンションの価格高騰が続く近年の首都圏においてもその傾向は変わらない。特に麻布、赤坂、青山エリアは、高級住宅地としてのブランドを確立してきた。

そこで同社は、1995年以降に東京23区で供給されたマンションの分譲価格が、そのマンションが供給された年の東京23区の平均価格に対してどれ位高かったかを住戸ごとに計算。その数値を、町名単位でアドレス別に平均を抽出。価格指数としてまとめ、価格指数が高い順にランキング化した。なお、投資用のワンルームマンションは除く。

例えば価格指数が2だったとすると、新築分譲当時の東京23区の平均価格に対し2倍の価格で供給されたことになる。

アドレス別での1位は、港区の「麻布永坂町」で、23区の平均価格に対して3.97倍の価格差があることがわかった。このほかにも「麻布」と名の付くアドレスが50位以内に「元麻布」「麻布台」「麻布狸穴町」「西麻布」「南麻布」と5つが名を連ねている。青山と赤坂の2つの街とまとめた高級住宅街の呼称「3A」の一角として、ブランド力を発揮した。

また、江戸城を警護していた「大番組」に由来する千代田区の「番町」アドレスも上位10位までに「一番町」「六番町」「三番町」「四番町」の4カ所がランクイン。上位50位までには「一番町」から「六番町」までの全ての街があがった。

また上位の50アドレスから、最も高級住宅がが集まる区を分析すると、港区が最多の16カ所、次に千代田区が14カ所、そして渋谷区が13カ所と、この3区で上位50中43カ所を占める結果となっていることが判明した。