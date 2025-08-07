37mmの小ぶりなカラーダイヤルで軽やかに、シチズンコレクションから5モデルの新作

シチズン時計の「TSUYOSA」は、海外で人気の高い腕時計ブランドだ。今回その「TSUYOSA」から、国内の「シチズンコレクション」ブランドの新作として機械式の「メカニカル TSUYOSA 37mm」が8月7日に発売された。ラインナップには、カラフルな全5色のダイヤルカラーを用意。価格はいずれも6万6,000円だ。

シチズンコレクション メカニカル TSUYOSA 37mm

モデル名にもあるように、37mmというやや小ぶりなケースを採用。カラーダイヤルはメタリックな質感とし、3針（時分秒針）＋デイト（日付）表示のシンプルなフェイスだ。デイト表示の真上には、風防に拡大鏡を設けて見やすくした。また、ケースからバンドにかけてラグを省いたデザインによって、スポーティな雰囲気を持たせている。

ムーブメントは手巻き+自動巻き機械式「キャリバー 8210」で、パワーリザーブは約42時間。ケースの裏ぶたはシースルーバックになっており、ムーブメントの機構や動きを眺められる。