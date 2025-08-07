マイナビニュースマイナビ マイナビニュースマイナビ
Index square
( Watch )

37mmの小ぶりなカラーダイヤルで軽やかに、シチズンコレクションから5モデルの新作

AUG. 07, 2025 15:43
Text : 林利明
Share
Contents
Tags

シチズン時計の「TSUYOSA」は、海外で人気の高い腕時計ブランドだ。今回その「TSUYOSA」から、国内の「シチズンコレクション」ブランドの新作として機械式の「メカニカル TSUYOSA 37mm」が8月7日に発売された。ラインナップには、カラフルな全5色のダイヤルカラーを用意。価格はいずれも6万6,000円だ。

  • シチズンコレクション メカニカル TSUYOSA 37mm

モデル名にもあるように、37mmというやや小ぶりなケースを採用。カラーダイヤルはメタリックな質感とし、3針（時分秒針）＋デイト（日付）表示のシンプルなフェイスだ。デイト表示の真上には、風防に拡大鏡を設けて見やすくした。また、ケースからバンドにかけてラグを省いたデザインによって、スポーティな雰囲気を持たせている。

ムーブメントは手巻き+自動巻き機械式「キャリバー 8210」で、パワーリザーブは約42時間。ケースの裏ぶたはシースルーバックになっており、ムーブメントの機構や動きを眺められる。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径37mm×厚さ11.5mm（設計値）
  • 風防：サファイアガラス
  • バンド：ステンレススチール
  • 防水性能：5気圧
  • ムーブメント：手巻き+自動巻き機械式「キャリバー 8210」
  • 精度：日差−20～+40秒
  • パワーリザーブ：約42時間

  • NJ0200-50L

  • NJ0200-50M

  • NJ0200-50W

  • NJ0200-50X

  • NJ0200-50Z

Share

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

  • Related Links

    •
    Pick Up
    Iapp
    PR
    ( Life )
    思い立って2日後に韓国へ、美容施術も1泊2日に詰め込んだ自分メンテ旅
    AUG. 04, 2025
    • PR
      Large
      未経験でも年収1,000万以上! 日本住宅ローンが“おもてなし採用”で求める人材とは?
      ( 住宅ローン )
      APR. 16, 2025
    • PR
      Index.large
      【PR】黒一色で引き締まる洗練のスタイル - 超軽量ノートPC「FMV Zero」
      ( Life )
      JAN. 14, 2025
    View All
    Weekly Ranking

    • 1

      Large
      【コットン 西村】アナウンサーを辞めて芸人の道へ、15年越しの思いが詰まった「IWC」
      ( Watch )
      AUG. 04, 2025

    • 2

      Large
      【フォトレビュー】セイコー プロスペックスから2025年夏の限定モデルが出そろった！
      ( Watch )
      AUG. 03, 2025

    • 3

      Large
      【フォトレビュー】キングセイコーの新生「VANAC」、5色のラインナップで華々しく登場
      ( Watch )
      AUG. 05, 2025

    • 4

      Large
      カジュアルな夏の軽装に似合う腕時計は? サマーウォッチおすすめモデル3選
      ( Watch )
      AUG. 01, 2025

    • 5

      Large
      【フォトレビュー】オリエントスター「M42 ダイバー1964 2nd エディション」、歴史ある正統派ダイバーズの復刻モデル
      ( Watch )
      JUL. 29, 2025
    Related Posts

    • ピックアップ記事

    Pick Up

    View All

    週間ランキング

    Weekly Ranking