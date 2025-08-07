上下水道がないのに住みここちランキング全国1位、2位東京・中央区を抑えた街とは

大東建託は、全国47都道府県に居住する20歳以上の男女84万5,588名に居住満足度調査を行い、「いい部屋ネット 街の住みここちランキング2025＜全国版＞」「いい部屋ネット 住みたい街ランキング2025＜全国版＞」を作成、発表した。

調査はインターネット調査で実施。2021～2025年の5年分の回答と、一部2020年および2019年の回答を累積して集計した。住みここちランキングは、現在居住している街についての「全体としての現在の地域の評価(大変満足：100点、満足：75点、どちらでもない：50点、不満：25点、大変不満：0点)」の平均値から作成し、住みたい街ランキングは、入力された自治体名をもとに複数の候補を表示し選択してもらうフリーワード・サジェスト方式の回答から投票数を集計した。

住みここちの第1位は、2年連続で北海道上川郡東川町だった。2位も2年連続で東京都中央区がランクイン。3位は愛知県長久手市が、昨年5位から順位を上げてトップ3入りを果たしている。

以降には4位東京都・文京区、5位東京都・武蔵野市、6位沖縄県・中頭部北谷町、7位東京都・港区、8位兵庫県・芦屋市、9位神奈川県・横浜市都筑区、10位千葉県・浦安市と続く。

1位となった北海道上川郡東川町は、全戸が豊かな地下水で生活する、全国でも珍しい上水道がない町。景観条例を制定し、子育て・起業化支援や『写真文化首都』として写真文化を通じたイベントや国際交流に力を入れている。今回の調査では、「親しみやすさ」と「防災」の2因子で1位、「静かさ治安」因子で2位、「行政サービス」因子で4位という評価を得ている。

なお、「住みたい街(自治体)ランキング」では、福岡県福岡市が第1位となった。2位以降は、沖縄県那覇市、神奈川県横浜市、宮城県仙台市、北海道札幌市がランクインしている。