ユーザーが選ぶ住宅ローンランキング、人気1位は「SBI新生銀行」 - 金利・団信・審査スピード満足度トップは?

AUG. 07, 2025 15:06
Text : フォルサ
MFSが運営する住宅ローン比較診断サービス「モゲチェック」は8月4日、「ユーザーが選ぶ本当にいい住宅ローンランキング2025上期」を発表した。2024年10月～2025年7月、モゲチェックユーザーを対象に実施した(※)。

  • 注目度(モゲチェックから銀行サイトへの遷移数)

ランキングは、注目度、人気、金利満足度、団信満足度、審査スピード満足度、手続き満足度、顧客対応満足度の7つの指標で実施した。

モゲチェックから銀行サイトへの遷移数から導き出した「注目度」で1位となったのは、「PayPay銀行」だった。モゲチェック特別金利や金利引き下げキャンペーンが注目されたと考えられる。2位は「三菱UFJ銀行」、3位は「SBI新生銀行」だった。

モゲチェックからの事前審査申込数から見た「人気」では、前期に引き続き「SBI新生銀行」が1位を獲得した。2位は「PayPay銀行」、3位は「auじぶん銀行」だった。

  • 人気(モゲチェックからの事前審査申込数)

金利満足度の1位は「UI銀行」で、「金利優遇幅が大きく、低金利で借りられる」といった声があがっている。次いで「SBI新生銀行」「住信SBIネット銀行(SBIマネープラザ)」という順になった。

  • 金利満足度

団信(団体信用生命保険)満足度で1位を獲得したのは「auじぶん銀行」だった。ペアローン連生団信やがん保障付き団信の充実が評価されている。2位は独自の「団信革命」で多彩な保障を提供する「りそな銀行」、3位は手厚い保障の超サポ団信が人気の「PayPay銀行」だった。

  • 団信(団体信用生命保険)満足度

審査スピード満足度の1位は「PayPay銀行」だった。「他の銀行と同時に仮審査を申し込んだが、PayPay銀行は圧倒的に早く、手続きも簡単だった」というコメントもあった。2位は「auじぶん銀行」、3位は「SBI新生銀行」だった。

  • 審査スピード満足度

手続き満足度でも、「PayPay銀行」が1位を獲得した。「オンラインで完結し手続きが簡単だった」といった声が多い。2位は「SBI新生銀行」、3位は「auじぶん銀行」だった。

  • 手続き満足度

顧客対応満足度で1位となったのは「SBI新生銀行」だった。「質問には1営業日以内に回答してくれる」「電話での対応も丁寧で分かりやすかった」などのコメントがあった。次いで「PayPay銀行」、「UI銀行」となっている。

  • 顧客対応満足度

※注目度と人気については、モゲチェックを2024年12月21日～2025年6月20日の間に利用したユーザーに対し、モゲチェックでのサイト回遊状況や銀行審査申込数を踏まえて分析した。それ以外の指標については、モゲチェックを2024年10月1日～2025年7月6日の間に利用したユーザーに対して2025年6月25日～7月14日にウェブアンケート(224名)を実施し、銀行の満足度(5段階)とその理由を確認した

※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

