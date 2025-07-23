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オリスの古き良きデザインを継承する「ダイバーズ65クロノグラフ」新モデル

JUL. 23, 2025 19:43
Text : 林利明
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スイスの時計ブランド「オリス（ORIS）」が1965年にリリースしたダイバーズウォッチ「ダイバーズ65」、そのデザインを現代に受け継ぐ「ダイバーズ65クロノグラフ」の新作が登場した。

  • Ref:01 771 7791 4051-07 8 20 18

  • Ref:01 771 7791 4051-07 6 20 01

ブレスレット／ストラップの違いで2モデルをラインナップ。ステンレススチールブレスレットの「Ref:01 771 7791 4051-07 8 20 18」は71万5,000円、チェルボボランテ製ブラック鹿革レザーストラップの「Ref:01 771 7791 4051-07 6 20 01」は68万900円。いずれも7月23日からオリス銀座ブティック、およびオリス正規販売店にて販売を開始する。

ダイバーズ65クロノグラフは、シルバーグレーの文字盤にオークグリーンの積算計（サブダイヤル）というカラーリングが特徴的。オリスの本社工場はスイスのヘルシュタインという街にあるが、その地を囲む豊かな自然と丘陵地帯から着想を得たという配色だ。

ディテールにこだわったとするベゼルは、原典のダイバーズ65から古き良きデザインを継承しつつ、現代的な洗練さを加えた。

自動巻きの機械式クロノグラフムーブメント「Number Oris 771-1」は、クロノグラフ1/4秒表示針、9時位置スモールセコンド、3時位置30分積算計、ストップセコンド機能を持つ。パワーリザーブは62時間だ。

  • ケース素材：ステンレススチール
  • ケースサイズ：径40mm×厚さ15.4mm
  • 風防：両面ドーム型サファイアクリスタル（内面無反射コーティング）
  • 裏ぶた：ステンレススチール、ねじ込み式
  • 防水性能：10気圧
  • ムーブメント：自動巻き機械式クロノグラフ「Number Oris 771-1」
  • パワーリザーブ：62時間
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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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