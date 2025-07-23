オリスの古き良きデザインを継承する「ダイバーズ65クロノグラフ」新モデル

スイスの時計ブランド「オリス（ORIS）」が1965年にリリースしたダイバーズウォッチ「ダイバーズ65」、そのデザインを現代に受け継ぐ「ダイバーズ65クロノグラフ」の新作が登場した。
ブレスレット／ストラップの違いで2モデルをラインナップ。ステンレススチールブレスレットの「Ref:01 771 7791 4051-07 8 20 18」は71万5,000円、チェルボボランテ製ブラック鹿革レザーストラップの「Ref:01 771 7791 4051-07 6 20 01」は68万900円。いずれも7月23日からオリス銀座ブティック、およびオリス正規販売店にて販売を開始する。
ダイバーズ65クロノグラフは、シルバーグレーの文字盤にオークグリーンの積算計（サブダイヤル）というカラーリングが特徴的。オリスの本社工場はスイスのヘルシュタインという街にあるが、その地を囲む豊かな自然と丘陵地帯から着想を得たという配色だ。
ディテールにこだわったとするベゼルは、原典のダイバーズ65から古き良きデザインを継承しつつ、現代的な洗練さを加えた。
自動巻きの機械式クロノグラフムーブメント「Number Oris 771-1」は、クロノグラフ1/4秒表示針、9時位置スモールセコンド、3時位置30分積算計、ストップセコンド機能を持つ。パワーリザーブは62時間だ。
- ケース素材：ステンレススチール
- ケースサイズ：径40mm×厚さ15.4mm
- 風防：両面ドーム型サファイアクリスタル（内面無反射コーティング）
- 裏ぶた：ステンレススチール、ねじ込み式
- 防水性能：10気圧
- ムーブメント：自動巻き機械式クロノグラフ「Number Oris 771-1」
- パワーリザーブ：62時間