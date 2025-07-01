最大1万円相当がもらえる、7月開始のクレジットカード・キャンペーン一覧

2025年7月、主要クレジットカード会社が一斉にお得なキャンペーンを開始。このうち、三井住友カード、Visa、au PAY カード、楽天カードが展開するキャンペーンの概要を紹介する。
三井住友カード：スマホ決済で最大1万ポイント
キャンペーン概要
- 期間: 2025年7月1日（火）～8月31日（日）
- 特典: 最大10,000ポイントが当たる抽選
- 参加条件: Apple Pay利用1,000円（税込）ごとに1口
- 特別特典: 初回利用者は当選確率5倍
当選者数と賞品
- 1等: わくわくポイント10,000ポイント×100名
- 2等: わくわくポイント100ポイント×1,000名
- 合計: 1,100名に特典進呈
Visa：大阪限定タッチ決済キャッシュバック第7弾
キャンペーン概要
- 期間: 2025年7月2日（水）～8月29日（金）
- 特典: 30%キャッシュバック
- 上限: 1つのVisaカードにつき最大3,000円
対象店舗
キャンペーンA（全てのタッチ決済対象） - アカカベ、ヴィ・ド・フランス、カクヤス、紀伊國屋書店、大丸、松坂屋、通天閣、ほっかほっか亭、ミズノ、ほっともっと、やよい軒など
キャンペーンB（スマホ・ウェアラブル決済のみ対象） - あべのハルカス美術館、ハルカス300、コーナン、DCM、ニフレル、平和堂、丸善ジュンク堂書店など
au PAY カード：3万名に1,000Pontaポイント
キャンペーン概要
- 期間: 2025年7月1日～9月30日
- 参加条件: 合計5,000円以上かつ3回以上の利用
- 特典: 抽選で30,000名に1,000Pontaポイント
- 特別特典: au PAY残高オートチャージ利用で当選ポイント2倍
対象外取引
au料金、UQ mobile料金、povo1.0料金、povo2.0料金、BIGLOBE利用料、auでんき・UQでんき・その他auエネルギー＆ライフが提供するでんきサービス、auガス、auかんたん決済（通信料金合算支払い）、投信積立サービス、キャッシングサービスのご利用料金、キャンセルされた「au PAY カード（ゴールドカード含む）」のご利用分や各種手数料、「au PAY ゴールドカード」の年会費
楽天カード：Visaブランド限定1億ポイント山分け
キャンペーン概要
- 期間: 2025年7月1日（火）～9月30日（火）
- 対象: Visaブランドの楽天カードのみ
- 参加条件: 分割払い合計30,000円以上利用
- 特典: 1億ポイントを条件達成者で山分け
- 上限: 1人あたり最大3,000ポイント
対象となる分割払い
- ご購入時の分割払い
- 「あとから分割払い」（楽天e-NAVIまたは楽天カードアプリからの変更）
- ボーナス払い、再振替サービス（自動再引落）の支払分は対象外
まとめ
- 即座にお得: Visaの大阪限定キャンペーン（30%キャッシュバック）
- 高額当選のチャンス: 三井住友カード（最大1万ポイント）
- 参加しやすさ: au PAY カード（3万名の大規模抽選）
- 確実な還元: 楽天カード（条件達成で必ずポイント獲得）