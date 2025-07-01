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( Money )

最大1万円相当がもらえる、7月開始のクレジットカード・キャンペーン一覧

JUL. 01, 2025 11:41
Text : PREMIUM編集部
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Contents

2025年7月、主要クレジットカード会社が一斉にお得なキャンペーンを開始。このうち、三井住友カード、Visa、au PAY カード、楽天カードが展開するキャンペーンの概要を紹介する。

三井住友カード：スマホ決済で最大1万ポイント

キャンペーン概要

  • 期間: 2025年7月1日（火）～8月31日（日）
  • 特典: 最大10,000ポイントが当たる抽選
  • 参加条件: Apple Pay利用1,000円（税込）ごとに1口
  • 特別特典: 初回利用者は当選確率5倍

当選者数と賞品

  • 1等: わくわくポイント10,000ポイント×100名
  • 2等: わくわくポイント100ポイント×1,000名
  • 合計: 1,100名に特典進呈

Visa：大阪限定タッチ決済キャッシュバック第7弾

キャンペーン概要

  • 期間: 2025年7月2日（水）～8月29日（金）
  • 特典: 30%キャッシュバック
  • 上限: 1つのVisaカードにつき最大3,000円

対象店舗

キャンペーンA（全てのタッチ決済対象） - アカカベ、ヴィ・ド・フランス、カクヤス、紀伊國屋書店、大丸、松坂屋、通天閣、ほっかほっか亭、ミズノ、ほっともっと、やよい軒など

キャンペーンB（スマホ・ウェアラブル決済のみ対象） - あべのハルカス美術館、ハルカス300、コーナン、DCM、ニフレル、平和堂、丸善ジュンク堂書店など

au PAY カード：3万名に1,000Pontaポイント

キャンペーン概要

  • 期間: 2025年7月1日～9月30日
  • 参加条件: 合計5,000円以上かつ3回以上の利用
  • 特典: 抽選で30,000名に1,000Pontaポイント
  • 特別特典: au PAY残高オートチャージ利用で当選ポイント2倍

対象外取引

au料金、UQ mobile料金、povo1.0料金、povo2.0料金、BIGLOBE利用料、auでんき・UQでんき・その他auエネルギー＆ライフが提供するでんきサービス、auガス、auかんたん決済（通信料金合算支払い）、投信積立サービス、キャッシングサービスのご利用料金、キャンセルされた「au PAY カード（ゴールドカード含む）」のご利用分や各種手数料、「au PAY ゴールドカード」の年会費

楽天カード：Visaブランド限定1億ポイント山分け

キャンペーン概要

  • 期間: 2025年7月1日（火）～9月30日（火）
  • 対象: Visaブランドの楽天カードのみ
  • 参加条件: 分割払い合計30,000円以上利用
  • 特典: 1億ポイントを条件達成者で山分け
  • 上限: 1人あたり最大3,000ポイント

対象となる分割払い

  • ご購入時の分割払い
  • 「あとから分割払い」（楽天e-NAVIまたは楽天カードアプリからの変更）
  • ボーナス払い、再振替サービス（自動再引落）の支払分は対象外

まとめ

  • 即座にお得: Visaの大阪限定キャンペーン（30%キャッシュバック）
  • 高額当選のチャンス: 三井住友カード（最大1万ポイント）
  • 参加しやすさ: au PAY カード（3万名の大規模抽選）
  • 確実な還元: 楽天カード（条件達成で必ずポイント獲得）
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※ 本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。

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