この深緑はいい！ ブランパン×スウォッチの新色「GREEN ABYSS」は深海の神秘を宿す

ブランパンとスウォッチのコラボレーションコレクション「BIOCERAMIC SCUBA FIFTY FATHOMS」に新作「GREEN ABYSS」が登場する。発売は6月7日、価格は6万500円。販売は一部のSwatchストアにて、購入は1店舗につき1人1日1点まで。

BLANCPAIN × SWATCH BIOCERAMIC SCUBA FIFTY FATHOMS「GREEN ABYSS」

「BIOCERAMIC SCUBA FIFTY FATHOMS」は、1953年に発表されたブランパンの本格ダイバーズウォッチ「Fifty Fathoms」へのオマージュを込めて展開されるコレクション。2023年発表の初代コレクションに続き、今回の「GREEN ABYSS」は環境/デザイン/探検の精神をさらに深化させたモデルだ。

着想となったのは、深海に生息するウミウシなど自然界の神秘的な存在。また、ブランパンが1954年から採用している「液体接触インジケーター(ウォーターコンタクトインジケーター)」を6時位置に配置し、伝統的ディテールを再解釈したという。

ケースには、スウォッチ独自のバイオ由来素材「BIOCERAMIC」を採用。グリーンで彩ったケースとクラウンは、直径42.3mm、厚さ14.4mm、ラグ間の距離48.0mmと、手首への収まりを意識したサイズ感だ。

逆回転防止ベゼルもグリーンのBIOCERAMIC製。ベゼルインサートにはディープブラックの樹脂を用い、ヴィンテージ調のスーパールミノバ(蓄光塗料)を施した。

ダイヤルカラーはダークグリーンを基調としつつブラックを使用。ブランパンのヴィンテージロゴを12時位置にレイアウトしている。6時位置の液体接触インジケーターは赤と白のバイカラーで、ケースが水に浸かると赤が滲む構造だ。

ストラップは、回収された漁網をリサイクルして製造したNATOスタイルのツーピースストラップ。同じ素材で作られたグリーンのピンバックルとループが付属する。

シースルーバックからのぞくムーブメントもこの美しさ

裏ぶたには、深海に棲むウミウシ「Felimare picta(フェリマレ・ピクタ)」をデジタルプリントし、海へのオマージュを表現している。また、PASSION FOR DIVING(ダイビングの情熱)、LICENCE TO EXPLORE(探検へのライセンス)、OCEAN BREATH(海洋の息吹)、PROTECT WHAT YOU LOVE(愛するものを守る)、IMMERSE YOURSELF(どっぷり没入)などの言葉も記され、遊び心を感じる。

ムーブメントは、スウォッチ独自の自動巻きムーブメント「SISTEM51」。完全自動化された生産プロセスによって作られ、わずか51個のパーツからなる。パワーリザーブは約90時間。