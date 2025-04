フォースと共に――『スター・ウォーズ』の「R2-D2」と「C-3PO」をモチーフにしたシチズンの限定モデル

映画『スター・ウォーズ』の公開は1977年のこと。以来、スカイウォーカー・サーガといわれる9本の映画に加えて、さまざまなコンテンツが制作され、世界中で多くのファンを生んだ。

コラボレーションアイテムも非常に豊富で、その1つにシチズン時計が手がける腕時計がある。2025年の新作は、スター・ウォーズに登場する主役級のドロイド、「R2-D2」と「C-3PO」をデザインモチーフにした2種類の限定モデルだ。いずれも限定450本で5月4日に発売する。R2-D2モデル(NP1017-61A)は6万3,800円、C-3POモデル(NP1013-53P)は6万9,300円。

ちなみに、発売日の5月4日は「スター・ウォーズの日」でもある。ファンにとってはおなじみだと思うが、作中の有名なフレーズ「May the Force be with you.(フォースと共にあれ)」から、「May」と「Force(4th)」をかけた「5月4日」だ。

話を戻して、R2-D2モデル(NP1017-61A)はもちろんシルバーとブルーをベースカラーに。ボディのフラップ模様をエッチングで表現した文字板、ランプカラーをアクセントにあしらったりゅうず、裏ぶたのブルーラインなど、「R2-D2」を思わせるディテールをふんだんに盛り込んだ。

C-3POモデル(NP1013-53P)はゴールドをベースに、C-3POのお腹にある特徴的な「円」をダイヤルに表現。C-3POの愛嬌ある「目」も、サブダイヤルで描いている。

2モデルとも限定のスペシャルボックスに収められ、このボックスの中ぶたにはそれぞれのキャラクターアートが入っている。