ポルシェの新型「マカン」はBEVだけ? 増上寺でミスター・マカンに聞いてみた

マカンは「カイエン」に続くポルシェSUVの第2弾であり、カイエンに比べると小さくて低価格なこともあってか多くの人から支持されてきた。往年のポルシェファンというよりも、新規のファン獲得に大きな役割を果たしてきたクルマだったはずだ。それが新型では電気自動車(BEV)のみのラインアップになるという。

マカンは電動化しても「ポルシェファン獲得のためのエントリーモデル」であり続けられるのか。芝 増上寺(東京都港区)で開催された新型マカンの国内ローンチイベントで「ミスター・マカン」と呼ばれるマカン製品ライン統括責任者に聞いてみた。

新型マカンってどんなクルマ?

10年ぶりのフルモデルチェンジで第2世代へと進化した新型マカンは2024年1月に発表となり、日本では2024年7月に予約受注が始まった。

新型マカンのラインアップは「マカン」(998万円)、「マカン4」(1,045万円)、「マカン4S」(1,196万円)、「マカンターボ」(1,525万円)の4種類。このうち「マカン」はモーター1つのRWD(後輪駆動)、残りの3モデルはモーターを前後に1つずつ搭載する4WDとなる。最高出力と最大トルクは価格が高くなるにつれて上がっていく。バッテリーの総電力量は全モデル共通で100kWh。フル充電での航続距離は最も安いRWDが最も長くて641km(WLTPモード)だ。最も高性能な「マカンターボ」は最高出力639PS(ローンチコントロール時オーバーブースト出力)、ゼロヒャク加速3.3秒と驚異的な速さを誇る。

増上寺のイベントにはポルシェ本社からマカン製品ライン統括責任者のイェルク・ケルナーさんが駆け付けた。この方、ポルシェの人たちは敬意を込めて「ミスター・マカン」と呼んでいるらしい。同氏は新型マカンについて、「応答性が高いだけでなく、ファントゥドライブなクルマ。最大の魅力はスポーティーさと実用性の完璧なバランスです」とコメント。フル電動マカンの完成度に自信を示した。

ミスター・マカンに3つの質問

そのケルナーさんに(通訳を介して)話を聞くことができた。こんなやり取りだ。

――今度のマカンはフル電動とのことですが、ガソリンエンジン搭載モデルはない、ということでよろしいですか?

ケルナーさん:ガソリンと電動を両立させるのではなく、電気自動車に振り切って、それを正しく作ろうと考えました。重心を低くして、よりダイナミックなクルマを目指したんです。

――マカンといえば、先代モデルはポルシェの新規ユーザーをたくさん獲得したクルマだったと思うのですが、電動化した新型マカンは、その役割を引き継ぐことができるでしょうか? とりわけ日本ではどうでしょう?(日本ではEVの普及率が低いので聞いてみた)

ケルナーさん:答えはイエスです。日本でもそうであってほしいと思っています。新型マカンは日本にとって完璧なクルマなのではないでしょうか。運転しやすくて快適なクルマなので、渋滞の多い日本の環境にも適したクルマだと思います。

――「電気のポルシェなんてポルシェじゃないぞ!」という声も依然としてありそうなんですが、新型マカンを作った方として、どうお答えになりますか?

ケルナーさん:Sit in the car, drive the car, feel the car.(とにかく乗って、運転して、感じてみてください)。そうすれば、「ポルシェとは何か」がわかっていただけると思います。

日本のマカンユーザーには受け入れられる?

日本で新型マカンが受け入れられるのかどうかについては、ポルシェジャパン プロダクト&サービス部 執行役員の藤井隆行さんに聞いてみた。

――ガソリンエンジンのマカンは、ポルシェの新規ユーザーを拡大するために大きな役割を果たしてきたと思うんですが、電動の新型マカンは先代マカンが満たしてきた「ニーズ」に対応することができるのでしょうか?

藤井さん:むしろ、対応しやすくなるのではないかと思います。理由のひとつは室内が広いことです。荷物が積めますし、乗り降りは楽ですし、お子様連れのお客様、ペットを飼っていらっしゃるお客様にも喜んでいただけるのではないでしょうか。それと、BEVになったマカンは揺れにくく、シフトショックがなく、ガソリンのにおいもないので、より酔いづらいクルマになっています。これは同乗者にも嬉しいポイントです。BEVはファミリーユースに向いているクルマなんです。

――ガソリンのマカンに乗っているユーザーさんが、BEVを見て「こっちの方が私たちのライフスタイルに合っているかも」と思ったら、乗り換えが進むかもしれませんね。

藤井さん:大いに期待しています。

――新型マカンでは引き続き、新しいポルシェファンを獲得できると思いますか?

藤井さん:新型マカンはこのセグメントで「勝てるクルマ」だと考えていますし、新たなお客様を獲得するための主力になると思っています。このセグメントは人気があり、市場が伸びていて競争も激しいんですが、正直に申し上げますと、価格帯も悪くないので……。

――確かに、驚くほどの価格ではありませんでした。

藤井さん:「(同セグメントのBEVと)そんなに変わらなくない?」と思っていただければ嬉しいです。

――念のためですが、ガソリンエンジン搭載のマカンはもう買えなくなる、という理解で大丈夫でしょうか?

藤井さん:残念ながら、そうなります。ただ、あと少しは作り続けることになっています。

――あとは、マンションで充電できる環境が整うかどうかですね。

藤井さん:そこは課題として認識しています。ただ、私たちは自前で急速充電器ネットワーク(アウディらと展開しているPremium Charging Alliance)の整備を進めています。ご自宅で充電できない方でも、何週間に1回とか月に1回といった頻度で急速充電していただければ大丈夫なのでは、と思っております。

――新型マカンは納車が始まっているようですが、これから注文するとかなり待つことになるんでしょうか?

藤井さん:年単位でお待ちいただくようなことはありません。年内も、まだまだいけると思います。