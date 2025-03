ルミノックスの新作は米海軍特殊部隊を支える真言「I GOT YOUR 6」

アメリカのウォッチメーカー「ルミノックス(Luminox)」から、世界限定1,006本となる新作が登場。米海軍特殊部隊であるネイビーシールズの「真言(マントラ)」からインスピレーションを得たという1本だ。3月21日に発売し、価格は11万3,850円。

NAVY SEAL FOUNDATION 3600 SERIES Luminox 3611.IGY6.NSF

ルミノックスの時計がネイビーシールズに正式採用された1994年から、両者は様々な時計を開発。2020年からは、ルミノックスは「Navy SEAL Foundation~ネイビーシールズ基金(NSF)」のオフィシャルパートナーとしてより関係を深めている。

今回の新作も、ネイビーシールズ基金とのパートナーシップによって実現。「I GOT YOUR 6」(「I GOT YOUR BACK」の軍事略語) というマントラを、最もよく理解しているのはネイビーシールズ基金だとし、揺るぎない兄弟愛、忠誠心、サポート、あらゆる課題に立ち向かう準備の真髄を反映したとしている。

ケースの素材には、カーボンファイバーをベースとした独自の素材「CARBONOX」を使用。強靭なケースは200m防水性能を持ち、内部のクォーツムーブメントも衝撃から守る。

「I GOT YOUR 6」という言葉は戦闘機パイロットの用語に由来し、誰かの真後ろにいることの意味。過酷な状況でも高いパフォーマンスを発揮し、守ってくれる人を称え、常に誰かが自分の後ろを支えてくれていることを思い出させるというマントラは、世界中の部隊において仲間意識を大切にする隊員たちをサポートしていると述べている。

ダイヤルのインデックスや針には、自己発光システム「ルミノックス・ライト・テクノロジー」を採用。加えて、ダイヤルの6時~9時位置に配した「IGY6」の刻印はスーパールミノバ(蓄光塗料)となっており、高い視認性をもたらす。